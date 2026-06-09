США внесли BYD, Baidu, Alibaba и других техногигантов Китая в 'черный список'

В Вашингтоне считают, что эти компании помогают китайским военным.

США расширили свой "черный список" компаний, помогающих вооруженным силам Китая, что может усугубить напряженность в отношениях между странами. В перечень включили гиганта электронной коммерции Alibaba, поисковую систему Baidu, а также автопроизводителей BYD и Nio

Агентство Reuters пишет, что в немилость также попали биотехнологическая компания WuXi AppTec, компания RoboSense Technology Co Ltd, занимающаяся робототехникой на базе искусственного интеллекта, и Unitree – ведущий китайский производитель гуманоидных и четвероногих роботов. 1 июня американский производитель чипов для искусственного интеллекта Nvidia объявил о намерении сотрудничать с Unitree в создании роботов для исследователей.

Alibaba заявила, что для ее включения в список "нет никаких оснований".

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"Alibaba не является китайской военной компанией и не участвует в какой-либо стратегии военно-гражданского слияния. Мы примем все доступные юридические меры против попыток исказить репутацию нашей компании", – говорится в заявлении.

WuXi AppTec ответила, что ее включение в список было "неправильным", и заявила, что "примет немедленные меры, чтобы оспорить и исправить это ошибочное обозначение".

Baidu "категорически" отвергла свое включение в список и в заявлении для Reuters отметила:

Предположение о том, что Baidu является военной компанией, полностью лишено оснований. Мы без колебаний воспользуемся всеми доступными нам возможностями, чтобы добиться исключения компании из списка.

BYD, CXMT, YMTC, RoboSense, Unitree, BOE Technology Group, Tianma Microelectronics и TP-Link Technologies не предоставили комментарии.

Пентагон также включил в список производителя телекоммуникационного оборудования Baicells, в отношении которого в прошлом году велось расследование ФБР и Министерства торговли.

Реакция Пекина на решение США

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин выступает против "составления дискриминационных списков с целью преследования китайских компаний" и что его компании соблюдают местные законы и нормативные акты.

"США должны прекратить эту ошибочную практику и создать справедливые, честные и недискриминационные условия для китайских компаний", – заявил представитель посольства.

Хотя этот список формально не налагает санкций на китайские компании, в соответствии с недавним законом США Министерству обороны с конца этого месяца будет запрещено заключать прямые контракты с компаниями из списка, а с 2027 года – покупать их продукты или услуги через третьих лиц. Эти меры могут повлечь за собой существенные издержки для китайских компаний и их партнеров.

Отношения США и Китая - последние новости

Отношения Вашингтона и Пекина всегда были непростыми, но после возвращения Дональда Трампа в Белый дом ухудшились. Нынешний американский лидер своими действиями разжег торговую войну, которая привела к непоправимым экономическим последствиям.

В рамках одного и з последних шагов США ввели санкции против трех китайских коммерческих спутниковых компаний. Вашингтон обвиняет их в предоставлении Ирану разведывательной информации, которая якобы использовалась для планирования атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Государственный департамент США отметил, что под ограничения попали четыре структуры, среди которых три китайские организации.

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