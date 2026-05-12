США и Китай готовятся к длительной экономической войне, выявляя слабые места, – NYT

Мир и стабильность станут официальным посланием во время встречи президента Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, которая состоится на этой неделе в Пекине, пишет The New York Times.

Однако, по мнению издания, за дипломатическими банальностями оба правительства тихо готовятся к чему-то более суровому – длительной экономической войне, выявляя слабые места и оттачивая инструменты, чтобы нанести друг другу ущерб.

"В последние недели Китай дал четко понять, что больше не боится очередной эскалации. Он прибег к новому правовому механизму, чтобы противодействовать санкциям США", – говорится в статье.

В частности, страна заблокировала приобретение компанией Meta перспективного стартапа в области искусственного интеллекта, основанного в Китае. Также он кодифицировал правила, направленные на наказание иностранных предприятий, которые следуют западным усилиям по уходу из Китая.

"Эти шаги являются частью более широкой кампании Пекина, направленной на противодействие тому, что он считает усилением усилий Вашингтона по ограничению развития китайской экономики и технологического прогресса", – предполагает издание.

В статье указывается, что в течение последнего года обе страны усилили экономическую борьбу, обкладывая друг друга высокими пошлинами, ограничивая поставки редкоземельных элементов и критически важных технологий, а также вводя санкции против крупных промышленных компаний.

По мнению издания, то, смогут ли господа Си и Трамп договориться об установлении хотя бы минимальных ограничений в отношении своих экономических рычагов влияния, которые приобретают все большее значение, станет решающим критерием успеха их встречи.

"Китай все более четко дает понять, что он готов к действиям. Мы стоим на пороге значительно более частого и масштабного применения Китаем контрмер в ответ на санкции США", – считает эксперт по Китаю в консалтинговой компании Control Risks Эндрю Гилхолм.

В публикации подчеркивается, что это решающий момент, к которому шли целые десятилетия. Примечательно, что во время своего первого срока президент Трамп предупреждал, что конфронтация с Китаем в сферах технологий и торговли неизбежна.

В частности, он ввел пошлины на товары из определенных секторов китайской экономики и применил санкции к отдельным компаниям.

Напоминается, что Китай ответил сдержанными, в основном символическими контрмерами: регулирующие органы разработали законы, отражающие действия США, создав черные списки и перечни товаров, подлежащих экспортному контролю.

"Но то, что начиналось как игра в "око за око", переросло в масштабный конфликт, охватив глобальные цепочки поставок и заставив страны и компании в спешке искать способы преодоления последствий", – констатирует издание.

Растет беспокойство, что обе страны будут использовать свои расширяющиеся регуляторные режимы в качестве экономических рычагов, втягивая в конфликт другие страны и предприятия.

Бизнес-лидеры и эксперты предупреждают, что две сверхдержавы все больше заставляют мир выбирать сторону: Китай или США.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению политолога Яньчжуна Хуана, общество и политические элиты Китая демонстрируют растущую уверенность в собственной силе. Эксперты предполагают, что она частично основана на искаженном восприятии ситуации в США. Яньчжун Хуан предупреждает, что в Китае формируется новая волна самоуверенности, основанная на убеждении в упадке США. Кроме того, Хуан утверждает, что в Китае все больше распространяются националистические настроения – как в СМИ, так и в официальной риторике. Политолог пишет, что современный Китай значительно сильнее экономически и политически, чем десятилетие назад, но это сопровождается изменением мировоззрения.

Также мы писали, что США ввели санкции против трех китайских коммерческих спутниковых компаний. Вашингтон обвиняет их в предоставлении Ирану разведывательной информации, которая якобы использовалась для планирования атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Государственный департамент США отметил, что под ограничения попали четыре структуры, среди которых три китайские организации. В США заявляют, что Корпус стражей исламской революции Ирана получал доступ к спутниковым данным и мог использовать их для планирования ударов.

