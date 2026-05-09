Накануне встречи Трампа и Си: США ввели санкции против китайских компаний

Вашингтон заявил об использовании спутниковых данных для нанесения ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты ввели санкции против трех китайских коммерческих спутниковых компаний, обвинив их в предоставлении Ирану разведывательной информации, которая якобы использовалась для планирования атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Как пишет Financial Time, об этом сообщил Государственный департамент США, отметив, что под ограничения попали четыре структуры, среди которых три китайские организации.

Под санкциями оказались компания The Earth Eye, которую Вашингтон обвинил в передаче спутниковых снимков Тегерану, а также геоаналитическая фирма MizarVision и спутниковый оператор Chang Guang Satellite Technology. По данным США, эти структуры могли предоставлять Ирану изображения военных объектов, используемых американскими силами и их союзниками в регионе.

Американская сторона также заявляет, что Корпус стражей исламской революции Ирана получал доступ к спутниковым данным и мог использовать их для планирования ударов. По данным расследований, иранские военные координаты и спутниковые снимки иногда обновлялись за несколько дней до атак.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил:

"Сегодняшние действия привлекают к ответственности китайские организации за их поддержку Ирана".

Он также добавил, что Вашингтон продолжит давление на любые третьи страны и структуры, которые помогают военной инфраструктуре Ирана.

США и Китай в центре внимания

Напомним, что санкции ввели накануне визита Дональда Трампа в Пекин, где он должен провести переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Ожидается, что стороны обсудят иранский вопрос, в частности ситуацию в регионе и безопасность Ормузского пролива.

В США также призывают Китай усилить давление на Тегеран для достижения новых договоренностей после недавнего периода военной эскалации и частичного прекращения огня.

На днях Трамп пригрозил, что любая помощь иранскому режиму дорого обойдется Китаю.

