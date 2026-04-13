Премьер-министр Испании призвал Китай повлиять для прекращения войн в Украине и Иране

Ранее Китай осудил "неприемлемые" удары США и Израиля по Ирану.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Китай использовать свое международное влияние и помочь положить конец войнам в Иране и Украине. Об этом он сказал во время выступления в Университете Цинхуа в Пекине, цитирует Bloomberg.

"Китай может сделать больше - например, требуя, как он это уже делает, соблюдения международного права и прекращения конфликтов в Ливане, Иране, Газе, на Западном берегу и в Украине", - заявил Санчес.

Журналисты напомнили, что Китай, который готовится к визиту президента США Дональда Трампа в следующем месяце, осудил "неприемлемые" удары Америки и Израиля по Ирану. В то же время президент Си Цзиньпин до сих пор не высказался по поводу конфликта, охватившего важного китайского союзника.

В то же время Испания является одной из европейских стран, которые решительно выступают против военных операций. В частности, Санчес открыто считает их "незаконными".

Известно, что страна закрыла свое воздушное пространство для полетов американских военных самолетов, участвующих в конфликте, и не позволяет США использовать для этих целей две свои базы на испанской территории.

Кроме того, Испания осудила реакцию Ирана на атаку США и Израиля, а также дестабилизацию всего региона. По мнению Санчеса, Китай может внести больший вклад в прекращение конфликтов в Персидском заливе и на Украине, используя влияние, которое Пекин до сих пор имеет на Иран и Россию.

"Международное право является основой всего", - сказал премьер-министр Испании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Китая будут "большие проблемы", если он будет поставлять оружие Ирану. По информации разведки, Пекин готовится поставить Тегерану новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель.

"Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы", - заверил Трамп.

В то же время Forbes писал, что Китай захватил остров, пока все внимание было приковано к Ирану. Страна фактически аннексировала территорию в Южно-Китайском море, построив искусственный остров в 400 км от Вьетнама.

Отмечается, что Китай пытается легализовать захват через собственное толкование морского права, которое Forbes называет незаконным.

