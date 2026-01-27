Разбираемся, что делать, если сгорела бытовая техника из-за скачка напряжения - как найти виновного и реально ли получить компенсацию.

В Украине из-за отключений электроэнергии многие сталкиваются с ситуацией, когда холодильник, телевизор, компьютер или другая бытовая техника выходит из строя вследствие скачков напряжения или аварий в сети. Юрист Игорь Ясько в комментарии УНИАН объяснил, кто отвечает за сгоревшую технику и к кому предъявлять претензии.

При каком скачке напряжения может сгореть техника

С 1 июля 2025 года в Украине официально установлен новый стандарт напряжения в электросетях - это 230 В, а допустимые отклонения могут быть от 207 до 253 В. Большинство бытовой техники рассчитано на работу в диапазоне 200-250 В, то есть, такие небольшие отклонения от нормы ей не страшны. Другое дело, когда свет в связи с критической ситуацией в энергосистеме, постоянно отключают - тогда в сети могут наблюдаться скачки напряжения. И, если они выходят за пределы допустимых значений, происходит беда - техника может выйти из строя, при очень высоком напряжении - от 270 В и выше - приборы не выдерживают и практически мгновенно "сгорают".

Ранее мы подробно рассказывали, как сохранить технику при отключении света с помощью реле напряжения и других полезных приборов. Но что делать, если техника уже сгорела? Кто за это ответит и, собственно, заплатит?

Видео дня

Кто отвечает за сгоревшую технику

По логике, за сгоревшую бытовую технику должен отвечать тот, по чьей вине она сгорела.

Как рассказал в комментарии УНИАН юрист Игорь Ясько, если причиной поломки стало нарушение электроснабжения, то ответственность должен нести оператор системы распределения, в данном случае - облэнерго. "Речь идет о случаях, когда напряжение в сети не соответствовало установленным стандартам, происходили резкие перепады тока или подача и отключение электроэнергии были с нарушением технических требований", - поясняет эксперт.

То есть, поставщик электроэнергии может быть ответственным, если он нарушил условия договора с потребителем - например, не обеспечил надлежащий уровень услуг или не выполнил предусмотренные обязательства. Впрочем, по словам юриста, на практике такие случаи встречаются редко, ведь поставщик обычно не контролирует техническое состояние сетей.

Второй вариант - ответственность может возлагаться на ОСМД или управляющую компанию, если причина аварии или скачка напряжения находится во внутридомовых сетях, например, из-за неисправных щитков, устаревшей или поврежденной проводки и т. п.

И, наконец, в случае, когда будет доказано, что поломка техники произошла из-за внутренней электропроводки конкретной квартиры, то тогда ответственность возлагается на владельца жилья. "Это касается ситуаций, когда сети в квартире не соответствуют нормам или длительное время не обслуживались", - объясняет юрист.

Как получить компенсацию за сгоревшую технику - алгоритм действий

Если бытовая техника была повреждена, то Игорь Ясько советует начинать с фиксации этого факта. Затем нужно сделать следующее:

по телефону, письменно или через приложение обратиться в облэнерго, указав дату, время и характер проблемы;

по возможности вызвать аварийную службу - это может стать дополнительным доказательством того, что в сети действительно произошла непредвиденная ситуация;

следующий шаг - официальное оформление акта.

"Необходимо составить акт об аварийной ситуации или перепаде напряжения с участием представителя облэнерго, ОСМД, или ЖЭКа, или управляющей компании - в зависимости от того, кто отвечает за сети на соответствующем участке", - объясняет юрист.

После этого - обратиться в авторизованный сервисный центр и получить письменное техническое заключение по пострадавшей технике. В нем должно быть четко указано, в результате чего возникла поломка (например, из-за скачка напряжения), а также описан характер повреждения (сгоревший блок питания, плата и т.д.). Без такого заключения доказать причину поломки будет крайне сложно, отмечает правовед.

Имея все эти документы на руках, можно оформлять письменную претензию к облэнерго или другой стороне, которая может нести ответственность. К заявлению прилагают:

копии актов и технического заключения;

чеки на покупку или ремонт техники;

фото или видео повреждений.

Чем полнее пакет доказательств - тем выше шансы на возмещение, отмечает юрист. "Если в компенсации отказывают или обращение оставляют без ответа, тогда следующий шаг - это суд, - говорит Игорь Ясько. - Он может назначить дополнительную экспертизу для установления причин поломки. И, если затем суд примет решение о возмещении, потребитель имеет право взыскать не только стоимость ремонта или испорченной техники, но и судебные расходы и другие связанные с этим убытки".

По словам юриста, успешная практика выплаты подобных компенсаций существует, но преимущественно после судебных решений. Кроме этого, суды довольно часто становятся на сторону потребителей, если тем удается привести достаточно доказательств - но такой путь не всегда простой и быстрый. "Процесс может затянуться, особенно если дело доходит до экспертиз и апелляций. И на этом этапе, если документов или доказательств недостаточно, по мнению суда, шансы на получение компенсации фактически сводятся к нулю", - говорит специалист.

Со своей стороны, эксперт советует по возможности страховать жилье и имущество - при наличии страхового полиса урегулирование таких ситуаций обычно происходит значительно проще и быстрее, без длительных судебных процедур.

справка Игорь Ясько адвокат Получил высшее образование по специальности правоведение в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко и окончил аспирантуру в Национальном университете "Львовская политехника". Сейчас - генеральный директор ОС "Всеукраинская профессиональная лига налогоплательщиков" и управляющий партнер ЮК WINNER, кандидат юридических наук. Специализируется на административном и уголовном праве и защите бизнеса.

Вас также могут заинтересовать новости: