Одно из этих устройств обязательно нужно купить в квартиру уже сейчас.

В Украину снова вернулись аварийные и плановые отключения света, и если отсутствие электричества приносит украинцам моральный и физический дискомфорт, который можно пережить, то холодильники, компьютеры и другие устройства в доме рискуют "помахать ручкой" владельцу в любой момент. Узнайте, как защитить технику от перепадов напряжения и внезапных блэкаутов.

Как отключение света влияет на технику и почему это опасно

Для того чтобы устройства, подключенные к сети, нормально функционировали, уровень напряжения должен быть стабильным - 220 вольт плюс-минус 10% для бытовой техники в квартире. Когда отключается свет, напряжение в сети исчезает совсем, устройства, подключенные к розетке, аварийно отключаются. Затем, когда электричество появляется снова, далеко не факт, что устройство получит питание в допустимом диапазоне - от 198 до 242 вольт - показатель может быть ниже или выше нормы. И то, и другое негативно влияет на работу устройства, и если тенденция будет сохраняться, техника может вообще выйти из строя.

Зная правило про "220В +\- 10%", нетрудно понять, при каком напряжении может сгореть техника. Если питание в сети слишком низкое (меньше 198 вольт), то моторы внутри устройств начинают работать с удвоенной силой, чтобы техника продолжала функционировать, и перегреваются. Если напряжение высокое, например, 250-260В, то у того же компьютера горит блок питания или микросхемы. При показателях 270-300В поломка будет мгновенной с запахом гари и характерным звуком "взрыва" - ни холодильник, ни телевизор, ни компьютер, ни любая другая бытовая техника не выдержит такой нагрузки от сети.

Видео дня

Что купить от перепадов напряжения

Знать, при каком напряжении сгорает бытовая техника - это обязательная мера в современности, как и покупка вольтметра. Это поможет вам контролировать ситуацию и вовремя реагировать на нее. Однако для того, чтобы спасти устройства от преждевременной кончины, лучше приобрести определенные приборы.

Реле напряжения

Простой адаптер, который стоит очень недорого, зато сможет защитить технику. Он выполняет только одну, но невероятно важную функцию - размыкает цепь, то есть, блокирует поток электричества от сети к устройству, если напряжение выходит за обозначенные пределы, которые вы сможете установить самостоятельно в зависимости от требований техники, которой пользуетесь. Особенно уместна эта вещь для холодильников и компьютеров - приборов, в которых нет автоматов. Если купите разветвитель реле, тогда получится обезопасить сразу несколько устройств.

Сетевые фильтры

От обычных удлинителей они отличаются удивительной и нужной в нашей время способностью - функцией защиты. Такое устройство обезопасит технику при коротких замыканиях, аварийном отключении света, импульсных помехах, перегрузках. Некоторые модели даже "умеют" реагировать на грозовые разряды. Учитывайте, что от скачков напряжение такие приборы защищают, в большинстве своем, плохо, за исключением лишь некоторых моделей. Однако от короткого замыкания предохраняют на "отлично".

Стабилизаторы напряжения

Активные приборы, функционал которых направлен как раз на регулирование напряжения в сети. Если оно низкое - прибор "добавляет" мощности, если высокое - "убирает" его. Также абсолютно все стабилизаторы имеют те же функции, что и сетевые фильтры, поэтому стоят чуть дороже за счет дополнительных возможностей, а бюджетные варианты, чаще всего, релейные - то есть, имеют трансформатор. Если у вас есть возможность потратить на стабилизатор больше денег, можно купить электромеханический, как правило, с пятью розетками. Именно такие устройства чаще всего используют для защиты стиральных машин, холодильников, компьютеров и другой чувствительной техники. Самые дорогие модели способны питать весь дом.

ИБП

Источник бесперебойного питания или "бесперебойник" - это сетевой фильтр и стабилизатор в одном флаконе. Такое устройство можно использовать только для компьютера или, если купите модель с евророзетками, для другой бытовой техники. Самое главное преимущество ИБП - возможность отключить технику самостоятельно. То есть, компьютер, подключенный к "бесперебойнику", будет работать еще несколько минут даже после отключения электроэнергии, и вы сможете выключить его самостоятельно через "Пуск". Такие устройства лучше использовать лишь для указанной цели и не рассчитывать, потому что стабилизация напряжения в сети - не основная функция.

Электрощиток

Самый удачный вариант, если не знаете, как защитить холодильник от перепадов напряжения, а также другую бытовую технику в доме целиком. Даже со стабилизаторами нет гарантий, что розетка не загорится, например, а электрощиток дает почти 100% уверенность. Прибор устанавливается в сам счетчик, и как только в сети напряжение падает или поднимается, тут же в помещении отключается вся техника. Такие устройства должен устанавливать только компетентный электрик, который сможет учесть уровень потребления электроэнергии в вашем конкретном случае, подобрать подходящую модель электрощитка и правильно ее подключить.

Вас также могут заинтересовать новости: