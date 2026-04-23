Где искусственный интеллект не заменит человека: эксперт назвала ключевые профессии

Несмотря на стремительное развитие технологий, спрос на человеческие качества только растёт.

Искусственный интеллект изменил рынок труда, но не заменил человека полностью. Наиболее востребованными останутся профессии, связанные с работой с людьми, образованием, управлением и креативностью, а также навыки критического мышления и эмоционального интеллекта.

Директор Центра бизнес-образования и повышения квалификации Института психологии и предпринимательства Мария Фурман рассказала, что среди профессий, которые и в дальнейшем останутся за человеком, можно выделить несколько ключевых сфер. Прежде всего это работа с людьми: психологи, консультанты, HR-сфера, управление командами и работа с персоналом.

Также важными остаются образование и развитие. В частности, преподаватели, наставники и развитие лидерства. Отдельно эксперт выделяет сферу управления бизнесом. А именно роли руководителей предприятий и стратегов, которые будут определять направление развития компаний.

Кроме того, не менее актуальными остаются практические и физические профессии: строительство, сервис, технические специалисты.

"Без искусственного интеллекта мы уже не будем видеть будущего, но нужно качественно его использовать именно в тех сферах, где он является лучшим", – сказала Фурман.

Эксперт также обратила внимание на то, что всемирные организации уже сейчас сигнализируют о необходимости переобучения работников и студентов. По ее словам, нужно изменить подходы в обучении для того, чтобы обеспечить бизнес качественными специалистами.

Говоря о навыках, которые будут наиболее актуальны в ближайшие 5–10 лет, Фурман выделила аналитическое мышление и способность отсеивать информацию и критически мыслить. Не менее важными остаются коммуникация, доверие и умение работать с командами.

Отдельный акцент она сделала на адаптивности и способности быстро подстраиваться под разные подходы, а также на навыках управления людьми и процессами в команде. В то же время, по ее словам, именно эмоциональный интеллект стремительно набирает вес, особенно в компаниях, работающих с искусственным интеллектом. Спрос на эмоциональный интеллект вырос более чем на восемь пунктов.

"И, конечно, креативность, потому что для создания новизны важна именно человеческая креативность. Искусственный интеллект не генерирует новые идеи, он только анализирует то, что уже было на рынке труда", – добавила Фурман.

Работа и искусственный интеллект – последние новости

23 апреля стало известно, что ИИ уже меняет подход к разработке программного обеспечения. ИТ-компании ожидают, что в ближайшие годы ИИ-агенты будут управлять большинством процессов, а спрос на таких специалистов будет только расти.

Ранее руководительница People Advisory Services EY Ukraine Ольга Горбановская отмечала, что на рынке труда будущего самыми востребованными станут специалисты, умеющие знакомить людей с технологиями, а также архитекторы рабочих процессов и биотехнологи.

