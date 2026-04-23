Работа в ІТ-сфере: кого будут нанимать в эпоху искусственного интеллекта

Будут востребованы специалисты различных должностей и направлений, обладающие глубокими знаниями в области искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект (ИИ) уже меняет подход к разработке программного обеспечения. Компании ожидают, что в ближайшие годы ИИ-агенты будут управлять большинством процессов, а спрос на таких специалистов будет только расти.

Об этом говорится в исследовании Redefining the Future of Software Engineering от компании SoftServe, которое находится в распоряжении УНИАН.

Исследование показало, что команды разработчиков уже проактивно используют искусственный интеллект в своей работе. В частности, 79% опрошенных применяют ИИ-ассистентов в течение последних двух лет чаще всего для написания кода и проверки его качества.

По прогнозам, 72% организаций ожидают, что уже в течение ближайших двух лет ИИ-агенты будут управлять большинством или даже всеми этапами разработки. При этом 41% считают, что это может произойти в течение следующих 18 месяцев.

На этом фоне меняются и роли в ИТ. Если раньше приоритетом были DevOps (разработка и операционная поддержка), cloud (облачные сервисы) и full-stack (полный цикл разработки) инженеры, то теперь компании все больше нуждаются в специалистах по искусственному интеллекту. По данным исследования, именно ИИ-инженеры становятся самыми востребованными (так указали 51% опрошенных). Потребность также будет расти в архитекторах программного обеспечения (32%) и инженерах данных (29%).

В целом данные исследования демонстрируют важный сдвиг на рынке труда – востребованными будут так называемые "AI-native" специалисты – эксперты различных ролей и направлений с глубокой экспертизой в сфере ИИ.

Опрошенные в рамках исследования специалисты также отметили, что ИИ помогает командам быстрее и чаще тестировать новые идеи при создании продуктов, исследовать альтернативные подходы к разработке и дизайну, глубже понимать потребности пользователей и учиться у специалистов из других отраслей.

Работа в будущем – последние новости

Руководительница People Advisory Services EY Ukraine Ольга Горбановская сообщила, что на рынке труда будущего наиболее востребованными станут специалисты, умеющие знакомить людей с технологиями, а также архитекторы рабочих процессов и биотехнологи.

Нидерландский экономист Йона ван Лоенен рассказал, что ИИ может стать первой технологией, которая ставит под угрозу рабочие места выпускников высших учебных заведений.

