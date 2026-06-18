Глава 'Укрпочты' обратился к части украинцев и назвал их 'козлами'

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отреагировал на критику в адрес размера своей зарплаты.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский назвал людей, обсуждающих его доход на должности, "козлами". Соответствующее заявление руководитель почтового оператора сделал во время интервью каналу "Апостроф".

Комментируя заявления некоторых украинцев об астрономических доходах гендиректора "Укрпочты", он заявил, что они "платят меньше налогов" и приносят меньше пользы ВСУ.

"Те козлы, которые кричат о моей зарплате, так вот они налогов платят меньше. От них пользы Вооруженным силам в десятки раз меньше, чем от меня. Я говорю: давайте сразу по налогам. Что, вы любите страну бесплатно? Давайте любить Украину за деньги. И давайте посмотрим, кто сколько налогов заплатил. Вот тогда мы и о любви поговорим", – сказал Смилянский.

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По словам Смилянского, его заработная плата составляет 836 тысяч гривен в месяц до уплаты налогов.

Также руководитель "Укрпочты" рассказал, какие показатели эффективности ставит перед компанией государство как акционер. По его словам, Министерство развития общин и территорий ежегодно формирует так называемый "перечень ожиданий", в котором определяются ключевые цели для предприятия. Среди них – обеспечение работы почтового оператора в 100% населенных пунктов Украины.

Смилянский также отметил, что ожидаемая чистая прибыль компании составляет несколько десятков миллионов гривен в год.

"Укрпочта" – последние новости

Как писал УНИАН, в мае государственный почтовый оператор установил специальные ячейки быстрой выдачи внутри отделений, чтобы клиенты могли забрать посылку без ожидания в общей очереди к оператору. Часть отправлений будет автоматически направляться на получение в новом формате.

С апреля "Укрпочта" впервые за последние два года обновила часть тарифов на пересылку посылок. В компании тогда объяснили это ростом операционных расходов – прежде всего на топливо, обслуживание инфраструктуры и поддержание бесперебойной работы сети в условиях отключений электроэнергии.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" хочет выдавать кредиты пенсионерам. Так, после запуска собственного банка "Укрпочты" пенсионеры смогут получать краткосрочные кредиты.

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