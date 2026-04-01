'Укрпочта' впервые с 2024 года повысила стоимость доставки некоторых посылок

С сегодняшнего дня, 1 апреля,"Укрпочта" впервые с 2024 года обновила часть тарифов на пересылку посылок. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

"Для самых маленьких посылок изменения составят 5 гривень, а часть приоритетных тарифов останется без изменений. Более заметная корректировка коснется тех категорий, где действующие тарифы больше всего отставали от фактической себестоимости доставки, а также более габаритных отправлений", – говорится в сообщении.

В компании объясняют это ростом операционных расходов – прежде всего на топливо, обслуживание инфраструктуры и поддержание непрерывной работы сети в условиях блэкаутов.

Дополнительное давление на расходы создают и последствия вражеских обстрелов, в частности необходимость восстановления автотранспорта и отделений. На этом фоне компания пересматривает тарифы выборочно, в зависимости от формата отправления.

В то же время клиентам, для которых сроки доставки не критичны, "Укрпочта" по-прежнему сохраняет тариф "Базовый", который позволяет оптимизировать расходы на пересылку.

В феврале стало известно, что государственный почтовый оператор хочет выдавать кредиты пенсионерам. Так, после запуска собственного банка "Укрпочты" пенсионеры смогут получать краткосрочные кредиты.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" провела ребрендинг и обновила логотип. В новом бренде символ присутствия на карте ("пин") уступил место почтовому рожку в форме буквы "У". Новый логотип для "Укрпочты" обошелся в 600 тысяч гривень.

