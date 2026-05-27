Посылки в 'Укрпочте' будут выдавать по-новому: что изменится для украинцев

На первом этапе новый формат заработает в 400 отделениях городов с населением более миллиона человек и областных центров.

"Укрпочта" устанавливает специальные ячейки быстрой выдачи внутри отделений, чтобы клиенты могли забрать посылку без ожидания в общей очереди к оператору.

Как сообщила пресс-служба компании, часть отправлений будет автоматически направляться на получение в новом формате. После прибытия посылки клиент получит SMS с кодом доступа, откроет свою секцию и сможет забрать отправление самостоятельно – без обращения к оператору.

В отличие от классических почтоматов, эти ячейки работают непосредственно в отделениях и доступны в часы их работы. При этом привычный формат обслуживания остается доступным.

Видео дня

"Мы давно искали способ разделить потоки клиентов: тех, кто приходит только за посылкой, и тех, кто пользуется другими услугами – от коммунальных платежей до международных почтовых переводов. Тесты еще продолжаются, но уже сейчас видно: получить посылку в Укрпочте без очереди можно", – сказал генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Отмечается, что на первом этапе новый формат заработает в 400 отделениях – прежде всего в городах-миллионниках и областных центрах. В столице и Киевской области пилотный проект уже запущен: там установлены первые 120 ячеек быстрой выдачи.

"Укрпочта" – последние новости

С 1 апреля "Укрпочта" впервые с 2024 года обновила часть тарифов на пересылку посылок. В компании объяснили это ростом операционных расходов – прежде всего на топливо, обслуживание инфраструктуры и поддержание непрерывной работы сети в условиях блэкаутов.

В феврале стало известно, что государственный почтовый оператор хочет выдавать кредиты пенсионерам. Так, после запуска собственного банка "Укрпочты" пенсионеры смогут получать краткосрочные кредиты.

Вас также могут заинтересовать новости: