Смелянский назвал 'больными на голову' людей, работающих за минималку: разгорелся скандал

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский продолжает делать противоречивые заявления в своих соцсетях.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский вызвал волну обсуждений в соцсетях после резкого заявления о людях, которые работают за минимальную зарплату.

Руководитель почтового оператора написал в соцсети Threads, что не понимает работы за минимальную оплату труда в условиях, когда, по его словам, в стране есть "миллионы вакансий".

"Не хочу на минималку, и более того, если ты здоровый мужчина и женщина и сегодня работаешь на минималку, то, извините, вы больны на голову, когда в Украине миллионы вакансий", - пишет Смелянский в ответ, комментируя критику по поводу своей зарплаты и заявлений о нехватке денег.

Реакция украинцев на слова Смелянского

Такая позиция вызвала критику среди пользователей соцсетей. Многие люди назвали подобные слова оскорбительными по отношению к работникам, которые вынуждены работать за низкую зарплату.

"Интересно, скажете ли вы врачу, который будет лечить вас или ваших близких в государственной больнице бесплатно, что он болен на голову? Или учителям, которые учат детей в Украине и остаются здесь под обстрелами, что они больны на голову", - пишет пользовательница polinamaiko_ в ответ на комментарий Смелянского.

Другие пользователи отмечают, что гендиректору "Укрпочты" стоит посмотреть на реальность и "спуститься с небес".

"Этим постом вы полностью обесценили работу учителей, медиков, коммунальщиков и военных. Может, вам стоит зайти на сайт поиска работы и посмотреть на зарплаты критически важных профессий? Цинизма и края нет", - пишет пользователь valentynmir.

Кроме того, часть комментаторов упрекает Смилянского состоянием самой компании. Люди пишут о закрытии отделений, очередях и "советском уровне сервиса". Также в соцсетях ему вменяют, что вместо решения проблем он часто публикует посты на посторонние темы.

"Почему в третьей в мире почте по качеству международной доставки, в отделении в центре столицы два дня подряд невозможно было отправить международную посылку? То принтер не работает, то топливо для генератора закончилось. О том, что очередь из четырех человек превратилась в полчаса ожидания, я уже и не говорю", - пишет пользователь max_kolesnikov_77 в ответ на комментарий Смилянского.

Зарплаты в "Укрпочте"

В ответ на упреки Смилянский ответил, что операторы почтовых отделений "Укрпочты" в крупных городах получают 17 тысяч гривень, а руководители - 21-22 тысячи гривень.

Он указал, что 80% заработной платы в "Укрпочте" - базовый оклад, а 20% - премия. Но, по его словам, в компании хотят сделать 70 на 30, чтобы работники с большим объемом работы могли зарабатывать больше.

Смелянский также отметил, что когда он возглавил компанию, средняя заработная плата в "Укрпочте" составляла всего 52 доллара.

"Укрпочта" - главные новости

16 февраля стало известно, что государственная "Укрпочта" хочет выдавать кредиты пенсионерам. После запуска собственного банка "Укрпочты" пенсионеры смогут получать краткосрочные кредиты.

Ранее "Укрпочта" провела ребрендинг и обновила логотип. По данным системы закупок Prozorro, новый логотип для "Укрпочты" стоил 600 тысяч гривен.

