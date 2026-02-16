'Укрпочта' хочет выдавать кредиты пенсионерам: что задумали в компании

Сейчас почтальоны фактически самостоятельно кредитуют пожилых людей неофициально, покупая для них продукты.

После запуска собственного банка "Укрпочты" пенсионеры смогут получать краткосрочные кредиты. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина.

По его словам, почтальоны неофициально уже кредитуют пенсионеров, покупая для них продукты в долг "на тетрадь". Компания не запрещает такую деятельность почтальонов, но в случае проверки финансового состояния отделения допускает расхождение в размере одной минимальной заработной платы. Чтобы, если возникла недостача, почтальон мог погасить ее из своей зарплаты.

"Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает "Петровна. Две пачки макарон – 76 грн". Купила, отдала Петровне макароны", - пояснил Смелянский.

Видео дня

Он объяснил, что когда приходит пенсия, бабушка закрывает предыдущий краткосрочный кредит.

"Когда заработает банк, будет просто официальный овердрафт (краткосрочный банковский кредит, - УНИАН)", - отметил гендиректор "Укрпочты".

Другие планы "Укрпочты"

В компании также рассматривают возможность предоставлять услугу по посещению пожилого человека по заказу клиента.

"Дети могли уехать в Польшу. Даже если у вас родители в Сумской области в селе и вы хотите им лекарства выслать. Вы же должны сначала пойти в аптеку, их купить, потом переслать. А у нас есть "Аптека Укрпочты" - вы зашли, купили и почтальон принес, никуда не нужно ходить. Наша цель – предоставление на этой фиксированной инфраструктуре как можно большего количества услуг", – отметил Смилянский.

Кроме того, гендиректор "Укрпочты" указал, что компания разрабатывает необходимое программное обеспечение и уже закупила POS-терминалы, с помощью которых будет осуществляться оплата картой при отключениях света. По его словам, эти мини-компьютеры смогут долго работать без света. Планируют ввести эту услугу к лету этого года.

Почтовый банк - главные новости

В 2023 году в "Укрпочте" сообщали, что хотят получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам.

Тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине будет создан почтовый банк путем передачи "Укрпочте" акций банка, ранее принадлежавших российским олигархам. По его словам, "Укрпочта" имеет свои отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет новые возможности украинцам, которые не пользуются цифровыми инструментами.

В июне 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволит создать банк на базе "Укрпочты".

Вас также могут заинтересовать новости: