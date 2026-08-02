ВСУ поразили аэродром 'Энгельс' с Ту-95МС и Ту-160, там вспыхнул пожар, - Генштаб

Аэродром "Энгельс" является одной из основных российских баз стратегической авиации.

Силы обороны атаковали российский военный аэродром "Энгельс", в результате чего на его территории возник пожар.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале, кроме "Энгельса", были поражены также Саратовский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза в Калужской области и другие объекты российских оккупантов.

Что касается аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России, отмечается, что там "зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории аэродрома".

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"Аэродром "Энгельс" является одной из основных российских баз стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые регулярно задействуются для нанесения ракетных ударов по территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод

НПЗ "Саратовский" в Саратове был поражён в ночь на 2 августа. Там было зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

"Саратовский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Мощность переработки составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод задействован в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Российской Федерации", – отметили в Генштабе и добавили, что масштабы ущерба устанавливаются.

Нефтебаза "Людиновская"

Также была поражена нефтебаза "Людиновская" в Людинове (Калужская обл.).

Эта нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Другие объекты противника

Кроме того, был поражен пункт хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников россиян в районе Навли (Брянская обл.).

А 1 августа были поражены пункты управления БПЛА противника в районах Ольхожемчугова (Курская обл.), Берестка (Донецкая обл.), Сичневого (Днепропетровская обл.) и Яблокового (Запорожская обл.).

Удары по России

В ночь на 2 августа и утром дроны атаковали несколько регионов России. Сообщалось об ударах по НПЗ в Саратове и по военному аэродрому в Энгельсе. Кроме того, пострадал склад Wildberries в Самарской области.

Речь идет о поражении склада Wildberries в индустриальном парке "Новосемейкино". Этот логистический комплекс был открыт в мае 2025 года, его площадь составляет около 130 тыс. кв. м, а после полного запуска вместимость должна достичь 120 млн единиц товаров.

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