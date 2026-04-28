В 2025 году российской промышленности не хватало почти 2 млн человек.

Российская Федерация сталкивается с масштабным кризисом рабочей силы, который обострился из-за войны, демографического спада и оттока населения.

Как пишет Foreign Policy, на этом фоне промышленный комплекс "Алабуга" в Татарстане в начале года открыто начал вербовать подростков для сборки ударных дронов "Герань" – российских копий иранских Shahed, которые регулярно применяются против Украины. В вакансиях обещали полную занятость и зарплаты выше средних по стране, что фактически подтвердило: предприятие работает как военное производство, а не учебный центр, как заявлялось ранее.

Это не первый скандал вокруг "Алабуги". Ранее расследователи и украинские спецслужбы сообщали о вербовке иностранцев – в частности, женщин из Африки, Азии и Латинской Америки – под видом обучения или гражданской работы, после чего их привлекали к сборке дронов в жестких условиях. В то же время случай с "Алабугой" лишь иллюстрирует более широкую проблему: дефицит кадров в России приобрел системный характер.

Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в 2,1%, российская экономика испытывает острую нехватку работников. По данным профильных ведомств РФ, в 2025 году промышленности не хватало почти 2 млн человек, а общий дефицит рабочей силы может превысить 10 млн к концу десятилетия.

Больше всего кадров "перетягивает" военно-промышленный комплекс, который предлагает зарплаты в несколько раз выше средних, государственные субсидии и отсрочку от мобилизации. В регионах с концентрацией оборонных предприятий зарплаты выросли на 30–60% с 2022 года. В результате оборонка работает в три смены, но все равно испытывает нехватку работников, тогда как гражданские отрасли – от аграрного сектора до инфраструктуры – сокращаются.

Дополнительный фактор – демографический кризис. Последствия падения рождаемости в 1990-х, значительные потери во время пандемии COVID-19, а также сотни тысяч погибших и раненых на войне существенно уменьшили количество трудоспособного населения. В то же время от 500 тысяч до 1 миллиона россиян выехали из страны после начала вторжения. В этих условиях даже традиционные источники рабочей силы – трудовые мигранты – сокращаются. После волны антимигрантских рейдов и депортаций в 2024 году поток работников из Центральной Азии резко упал, а сами мигранты все чаще выбирают альтернативные направления, в частности страны Персидского залива.

Чтобы компенсировать дефицит, Россия активизировала привлечение иностранцев как к гражданской работе, так и в армию. По данным украинской стороны, по состоянию на март более 27 тысяч иностранцев воевали на стороне РФ – против 18 тысяч в конце прошлого года. Параллельно резко возросла трудовая миграция из отдельных стран: например, количество разрешений на работу для граждан Индии увеличилось более чем в десять раз с 2021 по 2025 год. Москва заключает соответствующие соглашения, открывает центры подготовки за рубежом и расширяет географию набора – от Шри-Ланки до Мьянмы.

Впрочем, гражданский найм и военный набор часто пересекаются, что создает риски для иностранцев и вызывает дипломатические конфликты. Часть прибывших могут без надлежащей подготовки отправлять на фронт, что уже заставило некоторые страны, в частности Непал, ограничить выезд своих граждан в Россию.

Аналитики считают, что нынешний дефицит носит структурный характер и не может быть быстро преодолен. Проблема заключается не только в потере рабочей силы из-за войны, но и в демографическом провале: поколение, которое должно было бы сейчас работать в промышленности, численно меньше из-за резкого падения рождаемости в 1990-х. В результате Россия одновременно сталкивается с последствиями войны и долгосрочными демографическими ограничениями, что все больше подрывает как ее экономику, так и способность вести войну.

Экономика России – последние новости

Центральный банк России еще больше снизил ключевую процентную ставку, пытаясь найти способ оживить экономику страны после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин отчитал чиновников за ее неудовлетворительные показатели.

В Кремле признали, что российская экономика переживает спад, находится на грани рецессии, а валовой внутренний продукт России вырастет в 2026 году лишь на 1%, что свидетельствует о том, что международные санкции повлияли на Российскую Федерацию.

