В России заканчиваются деньги на войну: Кремль залезет в карманы граждан

Инвесторы в РФ всё реже покупают российские гособлигации.

После конфискации активов и повышения налогов Кремль может прибегнуть к новому источнику финансирования войны – частным пенсионным накоплениям россиян. Об этом пишет старший научный сотрудник по вопросам геоэкономики и технологий в Европейском совете по международным отношениям Агата Демаре в колонке для Foreign Policy.

Так, в июне Министерство финансов России поддержало законопроект, предусматривающий перечисление почти 40 миллиардов долларов частных пенсионных накоплений в государственную казну. В том же месяце лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал Владимира Путина использовать почти 1,8 трлн долларов, которые российские компании и граждане хранят на банковских счетах, для поддержки государственных финансов. По его словам, это "три государственных бюджета, которые просто лежат и обогащают банкиров".

Демаре отмечает, что в первые два года войны богатели даже обычные россияне: зарплаты быстро росли, военные заводы создавали рабочие места, а щедрые выплаты контрактникам направлялись в самые бедные регионы. Однако эта модель фактически исчерпала себя, поскольку доступных источников денег у власти становится всё меньше.

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Первым источником стали частные активы. По подсчётам издания Cedar, основанного российскими экономистами в эмиграции, с начала 2022 года до конца 2025-го прокуратура подала иски об изъятии активов примерно на 60 млрд долларов. Национализация продолжается и по сей день. В частности, в мае суд передал государству активы основателя "Русагро" Вадима Мошковича стоимостью 7,6 млрд долларов – это крупнейшая конфискация в рамках нынешней волны национализации. Чтобы избежать такого сценария, часть российских олигархов начала добровольно "жертвовать" государству миллиарды долларов или выводить свое состояние за границу.

Те предприниматели, которые сохранили свои компании, столкнулись со значительным ростом налогов. С 2025 года ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%, что, по оценкам властей, должно было принести бюджету около 22 млрд долларов дополнительных поступлений в год. Однако ожидаемого эффекта это не дало, ведь многие компании уже работают в убыток. По итогам 2025 года их расходы превысили доходы примерно на 150 млрд долларов.

Когда возможности бизнеса почти исчерпались, Кремль начал перекладывать всё большую часть военных расходов на государственные компании и регионы. Самый яркий пример – "Газпром", который ранее обеспечивал около 10% доходов федерального бюджета. В 2022 году компанию заставили перечислить государству эквивалент 72 млрд долларов, а в течение 2023–2024 годов она ежемесячно дополнительно выплачивала ещё по 50 млрд рублей. Это привело к первому за почти четверть века годовому убытку компании. Хотя в 2024 году "Газпром" вновь стал прибыльным, его рыночная капитализация сократилась до 26 млрд долларов – в 15 раз меньше, чем на пике в 2008 году.

Аналогичная ситуация сложилась и в регионах. Федеральный бюджет сокращает социальные расходы и перекладывает всё больше затрат на местные власти, которые финансируют компенсации семьям погибших военных, восстановление оккупированных территорий Украины и премии новобранцам. В результате 73 из 89 российских регионов завершили 2025 год с бюджетным дефицитом.

Теперь Кремль переходит к самому уязвимому источнику финансирования – деньгам населения. С января НДС в России вырос с 20% до 22%, причем власти прямо объяснили это необходимостью финансирования обороны и безопасности. Кроме того, правительство запланировало повышение тарифов на газ, электроэнергию и отопление почти на 28% в течение 2026–2028 годов, хотя официально прогнозирует инфляцию на уровне около 5%.

Следующим шагом может стать использование частных пенсионных накоплений. Законопроект позволит перевести около 40 млрд долларов с частных пенсионных счетов в государственный пенсионный фонд, который почти половину своих средств инвестирует в государственные облигации. Для Кремля это способ профинансировать бюджетный дефицит, который только за первые пять месяцев года уже почти на 60% превысил запланированный показатель на весь год. Ситуацию осложняет то, что инвесторы всё реже покупают российские гособлигации – в июне и июле Минфину даже пришлось отменить три из четырёх аукционов из-за отсутствия спроса.

Демаре отмечает, что это вовсе не означает скорого краха российской экономики: Кремль и в дальнейшем может повышать налоги, сокращать расходы или конфисковывать активы. Однако каждый новый рубль, который государство будет пытаться получить, будет обходиться всё дороже с политической точки зрения. Именно в этом проявляется главный эффект западных санкций: Россия не останется без денег в ближайшее время, но ей всё труднее находить политически безопасные способы их привлечения.

Экономика России – последние новости

Экономика России практически перестала расти: за первые пять месяцев 2026 года ВВП страны увеличился лишь на 0,2%. На этом фоне российский диктатор Владимир Путин призвал стимулировать инвестиции, однако крупнейшие компании РФ, напротив, массово сокращают капиталовложения из-за падения прибыли, высоких кредитных ставок и экономической неопределенности.

Центробанк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который за полгода достиг почти 6 триллионов рублей. В июне золотой запас Центробанка, пятый по величине в мире, сократился еще на 9,33 тонны, а с начала года "похудел" на 43,5 тонны.

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