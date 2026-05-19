России не хватает примерно 1,5 млн работников для восстановления баланса на рынке труда.

Россия столкнулась с настолько острым дефицитом рабочей силы, что это может тормозить ее экономику еще много лет. Причинами стали старение населения и война в Украине, из-за которых РФ стремительно теряет работников, пишет Bloomberg.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина еще в апреле отметила, что современная Россия никогда не сталкивалась с таким острым дефицитом рабочей силы.

По оценкам Bloomberg, сейчас РФ не хватает примерно 1,5 млн работников для восстановления баланса на рынке труда. В то же время Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует дефицит на уровне 3 млн человек к 2030 году.

Полномасштабная война против Украины, которая длится уже пятый год, только усугубила кризис. По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Россия понесла примерно 1,2 млн потерь, в том числе до 325 тыс. погибших по состоянию на январь.

Впрочем, даже завершение боевых действий не решит проблему. Аналитики считают, что ключевой причиной остается демография. Еще до начала войны население трудоспособного возраста в России сократилось примерно на 4,9 млн человек в период с 2015 по 2022 год.

По данным российского Минтруда, доля населения трудоспособного возраста уменьшается с 2010 года и сейчас составляет около 74 млн человек. Молодых работников становится меньше, чем тех, кто выходит на пенсию.

По оценкам демографа Игоря Ефремова, российская армия ушла с рынка труда от 700 до 900 тыс. человек.

Экономист Bloomberg Екатерина Власова отметила, что сверхнизкая безработица превращается для России уже не в преимущество, а в экономическое узкое место. Дефицит работников ограничивает производство как в военном, так и в гражданском секторах, а зарплаты растут быстрее производительности труда, что затрудняет борьбу Центробанка с инфляцией.

Генеральный директор рекрутинговой компании Get Experts Ольга Шамбер отметила, что дефицит кадров в России "постоянный". Наиболее остро нехватка работников наблюдается в сферах IT, продаж, бухгалтерии и технических профессиях.

Министр экономики России Максим Решетников отметил, что смягчить проблему могут сверхурочная работа, а также привлечение на рынок труда молодых и пожилых работников. При этом трудовая миграция, по его словам, должна быть "прагматичной и ограниченной".

Население России продолжает стареть, а уровень рождаемости снова упал до показателей конца 1990-х и начала 2000-х годов.

"Для рынка труда это уже не кризис, а новая норма на десятилетия", – подытожил Ефремов.

В конце апреля Центральный банк РФ еще больше снизил ключевую процентную ставку, пытаясь найти способ оживить экономику страны после того, как российский правитель Путин отчитал чиновников за неудовлетворительные показатели.

Кроме того, в Кремле уже признали, что экономика в РФ переживает спад, находится на грани рецессии, а валовой внутренний продукт России вырастет в 2026 году лишь на 1%. Это свидетельствует о том, что международные санкции повлияли на Российскую Федерацию.

