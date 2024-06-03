Законопроектом предлагается начать с 1 июля 2024 года поэтапное увеличение акцизов на табачные изделия.

На днях Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении и взять за основу правительственный законопроект о повышении ставок акцизного налога на сигареты и табачные изделия №11090. Цель законопроекта - увеличить поступления в государственный бюджет, которые крайне важны во время войны, а также гармонизировать украинское законодоввство с законодательством ЕС.

Решение комитета финансов, налоговой и таможенной политики во главе с Даниилом Гетманцевым поддержать документ, который разрабатывал Минфин Сергея Марченко, получило широкую поддержку среди ведущих украинских экономических экспертов. По прогнозам Минфина, принятие этого законопроекта обеспечит дополнительные поступления в бюджет более 28 млрд грн до 2029 года.

Законопроектом предлагается начать с 1 июля 2024 года поэтапное увеличение акцизов на табачные изделия и ввести акцизную дифференциацию на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН). В результате до 2028 года акциз на сигареты будет увеличиваться и достигнет в 2028 году 90 евро, а ставка акцизного налога на ТИЭН за три года повыситься до 72 евро.

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"Если Верховная Рада примет правительственный законопроект №11090, в 2028 году акциз на ТИЭН в Украине будет на 20% ниже сигарет. Это более скромная дифференциация, чем в среднем по ЕС, но она все равно будет соответствовать европейским подходам. Но самым важным является другое. Украине нужны деньги. Методов наполнения Государственного бюджета существует много, но именно акцизный налог способен принести в казну быстрые деньги. И именно этот законопроект может способствовать наполнению бюджета уже с 1 июля 2024 года", - отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Эксперты отмечают, что различные акцизные ставки будут стимулировать потребителя, как это происходит в Европе, отказываться как от дорогих легальных сигарет, так и от дешевых подделок, в пользу менее вредных ТИЭН. Табачные изделия для электрического нагрева не только несут на 90% меньше вреда, чем сигареты, они еще и полностью легальны, ведь подделывать высокотехнологичный продукт сложно и экономически не выгодно.

"Этот проект закона не только о стабильном поступлении налогов в госбюджет, но и об отсутствии нелегального рынка ТИЭН в Украине. А процент тени на рынке сигарет является антирекордным - почти 26%!", - подчеркнула глава Совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.

Также, согласно исследованию ОО "Институт налоговых реформ", только в трех странах (Германия, Венгрия, Франция) отслеживается наименьший налоговый разрыв между акцизным налогообложением сигарет и ТИЭН, до 20%. Другие же страны, в зависимости от цены на исследуемые табачные изделия и доли в этой цене акцизного налога, имеют налоговый разрыв в диапазоне от 20 до 50%.

Эксперт Growford Institute, профессор кафедры финансов Государственного торгово-экономического университета Николай Пасечный также объясняет логику законопроекта №11090 полной легальностью рынка ТИЭН и, как следствие, отсутствием связанных с ним потерь налоговых поступлений. А расширение объемов реализации ТИЭН вместо обычных сигарет положительно скажется на увеличении доходов бюджета.

"В Украине, как и в странах ЕС, прежде всего Центральной Европы и Балтии, не выявлен нелегальный рынок ТИЭН. Этот рынок, в отличие от рынков сигарет и вейпов, функционирует исключительно в легальной плоскости, что обеспечивает устойчивую фискальную базу для государственного и местных бюджетов", - написал Пасечный.

Исполнительный директор аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин надеется, что народные депутаты в сессионном зале поддержат инициативу правительства и налогового комитета ВР.

"Акциз на ТИЭНы будет на 20% ниже. Это, с одной стороны, будет соответствовать подходам ЕС, с другой - стимулировать потребление ТИЭНов, где нет подделок и меньший вред для организма, а также гарантированное наполнение бюджета. Итак, возможность легально стимулировать обеление рынка и наполнение бюджета есть. Вопрос остался только за депутатами", - подытожил Амелин.