В 'Дие' появился новый сервис для ветеранов и их семей

Заявки рассматриваются в течение 5–30 календарных дней в зависимости от выбранных услуг.

Правительство запускает новый сервис для ветеранов, ветеранок и их семей в приложении "Дия", сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Теперь можно будет подать одно заявление и сразу получить несколько государственных услуг: единовременную денежную помощь от Минветеранов, социальные услуги, статус лица с инвалидностью вследствие войны или статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины", – отметила она.

Раньше нужно было подавать отдельные заявления на каждую услугу. Например, сначала оформить статус лица с инвалидностью, дождаться решения – и только потом отдельно подавать заявление на денежное пособие. Теперь все можно оформить сразу, в рамках одного электронного заявления.

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Заявления рассматриваются в течение 5–30 календарных дней в зависимости от выбранных услуг. Результат рассмотрения можно получить онлайн через портал "Дия".

Свириденко отметила, что большинство данных автоматически подтягивается из государственных реестров, но в отдельных случаях у заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы.

"Дия" – последние новости

В мае стало известно, что карточку налогоплательщика отныне можно оформить в приложении "Дия". Электронная карточка налогоплательщика будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

В марте 2026 года была введена возможность просматривать в приложении "Дия" и в Электронном кабинете водителя штрафы за парковку в ряде городов.

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