Бумага больше не нужна: украинцам упростили оформление важного документа в 'Дие'

Электронная карточка налогоплательщика в приложении "Дия" будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Украинцам больше не нужна бумажная карточка налогоплательщика. Отныне ее можно оформить в приложении "Дия", сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Отныне электронную карточку налогоплательщика можно оформить в несколько кликов в "Дие" – как для себя, так и для ребенка. Больше не нужен физический бумажный документ", – отметила премьер-министр.

По ее словам, электронная карточка налогоплательщика будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Что изменится:

электронную карту налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет – самостоятельно, без посещения налоговой;

родители могут заказать электронную карту для себя, а также оформить РНОКПП и электронную карту для ребенка до 17 лет – сразу в цифровом формате. Готовый документ автоматически появится в приложении родителей.

Премьер-министр указала, что это изменение действует в том числе и для детей, которые из-за войны оказались за границей, через систему "е-Консул".

Как получить е-Карту налогоплательщика

Чтобы получить электронную карту налогоплательщика в "Дие", необходимо открыть приложение "Дия", перейти в раздел "Налоговые услуги", выбрать "Электронная карта налогоплательщика для себя или ребенка", ввести или подтвердить контактные данные, проверить заявление и подписать "Дия.Пожписью".

Для того, чтобы получить РНОКПП ребенку в "Дие", необходимо:

перейти в раздел "Налоговые услуги" в приложении "Дия";

выбрать "Налоговый номер ребенку";

ввести или подтвердить контактные данные;

проверить заявление и подписать "Дия.Подписью".

6 мая и. о. министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков сообщил, что в приложении "Дия" при действующем законодательстве проводить электронные выборы нельзя. По его словам, в Украине сначала нужно решить вопрос о "тайне голосования", а уже потом переходить к техническим вопросам.

20 января сообщалось, что в приложении "Дия" планируют запустить онлайн-оформление "Европротокола" без вызова полиции, услугу по регистрации авто после растаможки в "Дие" и оплату штрафа за парковку.

