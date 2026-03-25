Штрафы за парковку теперь отображаются в приложении 'Дія'

Во Львове, Житомире, Хмельницком, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице штрафы за парковку можно увидеть в приложении "Дія" и в Электронном кабинете водителя. Об этом говорится в сообщении единого портала государственных услуг "Дія" в социальной сети Facebook.
"Отныне "Дія" сама подтянет штрафы из реестра и сразу уведомит в приложении", – говорится в сообщении.
В частности, нужно обновить приложение "Дія", а затем проверить, "все ли в порядке" с парковкой.
Этот сервис уже работает в таких городах, как Львов, Житомир, Хмельницкий, Днепр, Дрогобыч, Белая Церковь и Винница. "Впоследствии добавим и другие города", – говорится в сообщении.
Также в "Дії" объяснили, как работает этот сервис:
- Есть цифровое водительское удостоверение или техпаспорт – ничего настраивать не нужно.
- Если появится штраф – "Дія" сразу покажет его.
- Вы увидите детали нарушения и сумму.
- Оплатите прямо в приложении.
"Меньше бумаг – больше контроля, оплачивайте штрафы в несколько кликов через приложение", – говорится в сообщении.
Также сказано, что эта услуга реализуется совместно с Министерством внутренних дел Украины и государственным предприятием "ИНФОТЕХ".
Как уточняет министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, постановления инспекторов о штрафах за парковку и статус их оплаты можно увидеть как в Электронном кабинете водителя, так и в "Дії".
"Ранее в цифровых сервисах отображались только штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме или вынесенные патрульными. Из-за этого водители не всегда вовремя получали информацию о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты", – отметил Клименко.
По его словам, такая ситуация была исправлена.
Услуги для водителей в приложении "Дія"
Как сообщал УНИАН, в июне 2025 года в государственном приложении "Дія" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн. В частности, водители, которые потеряли или повредили техпаспорт, теперь могут заменить его онлайн.