Цены взлетели почти вдвое: сколько стоит арендовать дом в Киеве и области

Самая высокая медианная стоимость аренды дома зафиксирована в Козине.

Медианная стоимость аренды дома в Киеве по состоянию на май составляла 110 тысяч гривень, что на 16% выше, чем в мае прошлого года. В ряде населенных пунктов Киевской области рост цен оказался еще более стремительным.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", которое имеется в распоряжении УНИАН, среди ближайших к столице населенных пунктов существенное подорожание за год фиксировалось в Белогородке: +95% – до 97 тыс. грн в мае этого года. Также заметно выросли медианные цены в Гнидине (+75% – до 109 тыс. грн) и Гостомеле (+69% – до 70 тыс. грн). В Чабанах показатель за год достиг +41% – до 70 тыс. грн.

Отмечается, что в Вишенках и Украинке, по сравнению с маем прошлого года, рост составил +21% – до 176 тыс. грн и 79 тыс. грн соответственно. Самая высокая медианная стоимость аренды дома в Козине составила 442 тыс. грн, что на 18% больше, чем в прошлом году. Кроме того, от +9% до +11% выросла медианная цена в Гатном (115 тыс. грн) и Новых Петровцах (62 тыс. грн).

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Зато снижение медианной стоимости за год произошло в Броварах (-17% – до 12 тыс. грн), Вышгороде (-27% – до 53 тыс. грн), Гореничах (-26% – до 88 тыс. грн), Ирпене (-23% – до 25 тыс. грн), Лебедовке (-29% – до 381 тыс. грн), Подгорцах (-21% – до 79 тыс. грн) и Романкове (-23% – до 176 тыс. грн).

Как изменился спрос

Количество откликов на объявления об аренде дома в некоторых населенных пунктах ниже, чем в мае прошлого года. В частности, в Киеве в этом году оно было меньше на -17%. Также соискатели домов менее активно откликались на объявления в Ходосовке (-51%), Вишенках (-48%), Гатном (-47%), Гнидине (-35%), Вышгороде (-33%), Новых Петровцах (-26%) и Белогородке (-22%).

Однако в некоторых местах спрос за год, напротив, существенно вырос. Наибольший показатель в Новых Подгорцах – +75%. Также заметно выросло количество откликов на объявления об аренде домов в Чабанах (+53%) и Хотяновке (+44%). Несколько меньшие показатели роста спроса отмечены в Украинке (+32%), Лебедовке (+16%), Гостомеле (+10%) и Козине (+8%).

Аналитики также отмечают, что в месячной динамике четкой тенденции к сезонному удорожанию аренды домов зафиксировано не было. Медианная цена выросла в отдельных населенных пунктах, однако в других осталась на прежнем уровне или, наоборот, снизилась. Например, в Белогородке – +12% в мае по сравнению с апрелем этого года, а в Гатном – +4%. Зато в Ходосовке медианная стоимость аренды дома за месяц снизилась на 19%, а в Подгорцах – на 45%.

Что касается количества откликов на объявления, то в мае 2026 года оно в основном выше, чем в апреле. Спрос на аренду домов в начале сезона вырос в: Хотяновке (+10%), Козине (+13%), Ходосовке (+32%), Романкове (+35%), Гнидине (+48%) и Подгорцах (+116%).

В Киеве при этом за месяц значительных изменений не произошло: спрос вырос на 2%, а медианная цена аренды дома осталась на уровне апреля 2026 года.

Жилье в Украине – последние новости

В большинстве крупных украинских городов существенно выросла стоимость аренды однокомнатной квартиры. По состоянию на 24 июня цены больше всего выросли в Харькове, Запорожье и Кропивницком. В то же время в столице было даже зафиксировано незначительное подешевение.

Ранее сообщалось, что самым дорогим регионом в сегменте аренды комнаты в мае стала Закарпатская область, где медианная цена комнаты достигла 6 тысяч гривен в месяц, что на 20% больше, чем год назад. По результатам исследования "OLX Недвижимость", в Киевской области медианная цена аренды комнаты составляла 4 тыс. грн.

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