Дорогая нефть давит на золото: цены на металл падают

Рост цен на нефть может ускорить инфляцию из-за удорожания транспортировки и производства.

Цены на золото в четверг, 23 апреля, снизились, поскольку высокая стоимость нефти подпитывает опасения относительно инфляции и длительного периода высоких процентных ставок. Инвесторы также ожидают ясности в отношении мирных переговоров между США и Ираном, которые зашли в тупик.

Как пишет Reuters, спотовое золото подешевело на 0,6% – до 4 711,27 доллара за унцию (151,5 доллара за грамм). Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне снизились на 0,5% – до 4 727,70 доллара за унцию (152 доллара за грамм).

Цены на нефть Brent удерживаются выше 100 долларов за баррель после более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов бензина в США, а также из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах.

"Возвращение Brent к трехзначным цифрам держит инфляционные риски в центре внимания и сегодня давит на золото", – отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.

Рост цен на нефть может разгонять инфляцию из-за удорожания транспортировки и производства, что повышает вероятность дальнейшего повышения ставок. Хотя золото традиционно считается защитой от инфляции, высокие процентные ставки делают доходные активы более привлекательными, снижая интерес к драгоценному металлу.

22 апреля Иран захватил два судна в Ормузском проливе, усилив контроль над стратегическим водным путем, а перспективы возобновления переговоров остаются туманными.

"Инвесторы опасаются, что сценарий "перемирие плюс блокада" может длиться месяцами, превратив краткосрочный ценовой всплеск в долгосрочный инфляционный фактор, что негативно повлияет на золото с точки зрения доходности", – добавил Вотерер.

Между тем, опрос экономистов Reuters показал, что Федеральная резервная система США, вероятно, воздержится от снижения ставок как минимум полгода, поскольку энергетические шоки на фоне войны вновь разгоняют инфляцию.

Цены на металлы – последние новости

20 апреля цены на железную руду выросли на фоне сохранения высокого спроса со стороны Китая в преддверии первомайских праздников на фоне краткосрочного ограничения предложения.

23 апреля цены на медь снизились на 1,5% – до 13 225,50 доллара за тонну после того, как 22 апреля она подскочила на 1,5% – до самого высокого уровня с начала февраля. Инвесторы следят за развитием событий на Ближнем Востоке после того, как мирные переговоры зашли в тупик, а США и Иран борются за контроль над Ормузским проливом.

