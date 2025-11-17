Для украинцев польский рынок труда остается в целом благоприятным.

За девять месяцев 2025 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в сентябре составила 8750 злотых. Это почти в четыре раза превышает среднюю зарплату в Украине, которая сейчас составляет около 26 500 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы у производителей компьютеров и электроники (+10,9%), продуктов питания (+9,8%), транспортного оборудования, включая военное (+9,2%), машиностроительной отрасли (+9,1%), включая автомобильную промышленность (+8,8%), а также у производителей мебели (+8,9%).

Несколько ниже темпы роста зарплат наблюдалось в сферах, где традиционно работает много украинцев, а именно логистике (+7,8%), HoReCa (+7,8%), строительстве (+7,6%) и розничной торговле (+7,6%).

Причем в розничной торговле и HoReCa в ежемесячной динамике (сентябрь к августу) наблюдалось снижение заработных плат - на 0,4%.

"Снижение зарплат в этих секторах в сентябре можно объяснить традиционным сезонным снижением продаж после летних пиков, что влияет на объем премий и надбавок, которые формируют значительную часть заработков работников. Кроме того, на рынок продолжает давить рост предложения рабочей силы. В частности, после сокращений в промышленности часть работников переходит в логистику и HoReCa, увеличивая конкуренцию за рабочие места", - объясняют аналитики.

Интересно, что в логистике, которая продемонстрировала высокий рост зарплат за девять месяцев 2025 года, в сентябре по сравнению с августом также фиксировалось снижение средней заработной платы - на 1,2%. Это самый большой показатель среди проанализированных отраслей. Несмотря на это, логистика остается одним из самых высокооплачиваемых секторов в Польше. Средняя заработная плата в сентябре 2025 года составила в нем 9029 злотых (104,2 тыс.грн), что почти равно показателю машиностроения - 9195 злотых (106,1 тыс. грн).

"Для сравнения: в розничной торговле средняя зарплата составляла 6766 злотых (78,1 тыс. грн), а в HoReCa - 6548 злотых (75,6 тыс. грн). Поэтому, даже незначительный годовой рост в логистике на 5,3% в денежном эквиваленте означает повышение на 455 злотых (5,3 тыс. грн), что соизмеримо с абсолютным ростом в секторах розничной торговли или общественного питания. Это продолжает привлекать в отрасль иностранных работников, среди которых много украинцев, - отмечают в Gremi Personal.

В целом динамика польского рынка труда в сентябре свидетельствует: страна продолжает восстановление после периода замедления, но темпы роста зарплат зависят от способности бизнеса удержать продуктивных работников.

Специалисты отмечают, что для украинцев польский рынок труда остается в целом благоприятным, особенно в секторах с меньшим требованием к квалификации и высокой долей физического труда, прежде всего в логистике, где сохраняется динамичный рост занятости (+4,7% за 9 месяцев 2025 года). В то же время в производстве или даже строительстве конкуренция усиливается, что сдерживает увеличение заработков и повышает требования к опыту работников.

"В общем, в ближайшем будущем, лучшие перспективы открываются для тех украинцев, которые готовы переходить в производственные и технические специальности: именно здесь польские компании продолжают инвестировать в персонал, предлагая большую стабильность, высокие зарплаты и широкие возможности для профессионального роста", - подчеркивают в аналитическом центре.

Минимальная зарплата в Польше сейчас составляет 4666 злотых в месяц до вычета налогов (примерно 53 200 гривен). Такая сумма в Польше выплачивается всем совершеннолетним сотрудникам независимо от квалификации, режима работы, региона, условий работы. В ее размер не включаются юбилейные выплаты, доплата за сверхурочную или ночную работу, надбавка за сложные условия работы и другие награды.

В следующем году вознаграждение возрастет. С 1 января 2026 года минимальная зарплата составит 4806 злотых в месяц. Минимальная зарплата нетто (то есть "на руки") с 2026 года составит около 3531 злотого или примерно 40 240 гривен. Этот размер останется неизменным в течение всего года.

