7 мая в Киеве будет последний жаркий день, потом температура снизится

Перед выходными в столице уже ожидается более комфортная температура.

В четверг, 7 мая, в Киеве продолится по-летнему жаркая погода, а уже перед выходными температура снизится на несколько градусов - до более комфортных показетелей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается +16°...+18°, а днем возлух прогреется до +25°...+27°. Будет небольшая облачность, бех осадков.

Ветер 5-10 м/с во творой половине дня усилится и станет порывистым. Атмосферное давление стабильное, 746-747 мм ртутного столба.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +24°, дождь с грозой.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°, дождь с грозой.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +26°, дождь с грозой.

В Тернополе 7 мая ночью +12°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +25°, дожь с грозой.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем будет +23°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +26°, дождь с грозой.

В Виннице завтра будет +10°...+25°, переменная облачность.

В Житомире в четверг ночью +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +10°, днем +25°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +9°...+26°.

В Одессе 7 мая - переменная облачность, температура ночью +9°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью будет +8°, днем +23°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +22°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +26°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +9°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +26°, переменная облачность.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +8°...+21°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +10°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°.

