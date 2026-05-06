Православный праздник сегодня носит красивое народное название - Купальница.

7 мая по новому календарю Православной церкви Украины почитают Любечскую икону Богородицы - один из древних и почитаемых образов Черниговщины, которому издавна приписывают чудотворную силу.

О его удивительной истории, традициях и приметах этого дня, а также о том, какой праздник отмечают сегодня по старому стилю - рассказываем в материале.

Напомним, что с 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, и все праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней вперед. Однако часть верующих хранит прежние традиции - приходы и монастыри вправе сами выбирать, по какому стилю жить.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

7 мая по новому стилю верующие чтят Любечскую икону Богородицы - одну из почитаемых святынь, связанную с древним городом Любеч неподалеку от Чернигова.

По преданию, история иконы начинается в XI веке. Говорят, что образ явился простому жителю Любеча - небогатому мяснику, пережившему тяжелую утрату: он лишился жены и двоих сыновей. В отчаянии мужчина пошел на Днепр да там и заснул в лодке. Проснувшись, он оказался уже у берега Любеча, а рядом с ним лежала икона Богородицы. Приняв это как знак, он стал молиться перед образом, а затем забрал его домой. И там его ждало настоящее чудо - его семья оказалась живой и невредимой.

В 1653 году святыню перевезли в Киев, чтобы уберечь от набегов на Черниговские земли. Икону разместили в Софийском соборе, однако после революционных событий она была утрачена.

Сейчас в этом соборе, а также в Спасо-Преображенском храме в Любече хранятся списки чудотворного образа.

Кого еще почитают сегодня по новому церковному стилю:

вспоминают явление на небе Креста Господнего в Иерусалиме;

мученика Акакия, сотника;

преподобного Иоанна Зедазнийского и его учеников;

преподобномученика Пахомия Русина Афонского,

а также Жировицкую икону Богородицы.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По старому стилю православной церкви в Украине 7 мая вспоминают Молченскую икону Богородицы - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, его историю, обычаи и запреты.

Обычаи 7 мая, что нельзя делать сегодня

Перед Любечской иконой Богородицы молятся о защите от бед и болезней, просят уберечь от опасности и смерти, найти утешение в скорби. Считается, что Божья Матерь слышит каждого, кто обращается к ней искренне.

В народной традиции этот день называют Купальница - этот праздник тесно связан с водой и ее особой силой. Считается, что именно в это время вода приобретает целебные свойства.

В старину по обычаю с самого утра люди выставляли на солнце ведра с водой - чтобы она "набралась силы" от природы. Днем эту воду пили, ею умывались, а иногда и обливались. Также сегодня принято окроплять углы в доме освященной водой.

Купальница приходится на разгар огородных и полевых работ, поэтому труд в этот день поощряется - можно сажать, полоть, убирать на участках. Существует и любопытный обычай: считается, что для богатого урожая нужно взять немного семян у соседей. Поэтому в старину соседи ходили друг к другу в гости и незаметно брали немного семян - это воспринималось как взаимная традиция, а не воровство.

В церковный праздник сегодня нужно постараться избегать ссор, злобы, зависти и пустых разговоров. Важно не отказывать в помощи ни людям, ни животным.

Народные поверья предупреждают - этот день не подходит для серьезных начинаний, так как они могут обернуться пустыми хлопотами.

С Купальницей связаны и другие запреты:

нельзя сплетничать, лгать и лицемерить - это к неурядицам и плохим переменам в жизни;

не следует брать в руки колющие предметы и играть с огнем, чтобы избежать травм и пожаров;

нельзя гадать - можно исказить судьбу.

День советуют провести спокойно, в добром настроении, без резких шагов и с вниманием к своим мыслям и поступкам.

Народные приметы о погоде 7 мая

По приметам дня судят не только о погоде на ближайшие дни, но и о том, каким будет сентябрь и урожай:

ласточки летают низко над землей - вот-вот пойдет дождь;

радуга с утра - к ненастью и затяжным дождям, вечерняя - к ясной и спокойной погоде;

много муравьев - к жаре;

посеять вовремя - к хорошему урожаю, а промедлить - остаться без достатка.

Самая яркая примета дня на Купальницу: если пошел дождь - сентябрь будет теплым и благоприятным.

Кто отмечает именины 7 мая

7 мая день ангела у Антона, Давида, Ивана, Михаила, Семена, Степана.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются особым трудолюбием. Они постоянно учатся, с интересом осваивают новые знания и навыки и охотно делятся ими с другими. Также умеют избегать конфликтов и спокойно относятся к жизненным трудностям - воспринимают их как временные испытания.

