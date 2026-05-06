Угроза для россиян весьма серьезна: эксперт о передаче Украине бомб JDAM со стороны США

На фоне успешных действий Сил обороны украинская авиация стала чаще задействоваться на фронте, отметил эксперт.

Украина получит от Соединенных Штатов управляемые бомбы JDAM, речь идет о номенклатуре повышенной дальности. Об этом рассказал Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ, в эфире Radio NV.

"Стандартный (вариант боеприпаса, - УНИАН) - 36 км, а это повышенной дальности, который на 72 км. Для нас на сегодняшний день это очень важный боеприпас", - сказал Крамаров.

Он добавил, что украинские спецназовцы активно уничтожают российские средства ПВО, в частности зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции. Благодаря этой работе Силам обороны удалось повысить активность авиационной компоненты непосредственно на фронте.

"То есть украинская тактическая авиация - как на наших старых советских образцах, так и на более современных F-16 - очень активно работает по линии фронта, по российским оккупантам. Вот для нас существует большая угроза КАБ, но на сегодняшний день она также и для россиян является большой", - добавил Крамаров.

Оружие из США: что известно

Ранее о том, что США одобрили продажу Украине боеприпасов JDAM увеличенной дальности, сообщили журналисты Reuters. Кроме того, Госдеп дал "зеленый свет" на продажу дополнительного оборудования. Общая сумма вооружения, о котором идет речь, составляет 373,6 млн долларов, отметило издание.

В то же время ранее издание Financial Times сообщало, что США оставляют Европубез дальнобойных ракет, делая ее беззащитной. На фоне разногласий между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем Вашингтон отменил развертывание американского контингента, вооруженного несколькими типами дальнобойного оружия. Кроме того, США планируют вывести 5000 своих военнослужащих из Германии.

