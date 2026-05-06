Россия готовится к грабежу ценных полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины, - Зеленский

В частности, захватчики планируют оперативную добычу и вывоз ценного сырья как минимум с 18 месторождений на оккупированных территориях Украины.

Российская Федерация готовится к разграблению титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита на оккупированных южных территориях Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.

Как отметил президент, у Украины есть четкие документы относительно планов использования россиянами украинской временно оккупированной территории.

"На южных украинских землях, которые сейчас находятся под оккупацией, Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса. Планируется проведение геологической разведки, быстрая добыча и вывоз ценного сырья как минимум из 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна этого года.

"Готовимся противодействовать", - заявил Зеленский.

Как РФ крадет украинские ресурсы

Как сообщал УНИАН, ранее инициатор войны, российский диктатор Владимир Путин предлагал сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в сфере редкоземельных металлов на оккупированных украинских территориях.

Россия с начала оккупации украинских земель получила доступ к полезным ископаемым стоимостью в триллионы долларов.

