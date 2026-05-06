'Сенс Банк' должен быть приватизирован: Зеленский назвал сроки

Государственный банк "Сенс Банк" должен быть приватизирован уже в этом году. Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский по итогам беседы с премьер-министром Юлией Свириденко.
"Необходима либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей. Что касается "Сенс Банка", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на активные и быстрые шаги в решении проблем, которые тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета.
Кроме того, глава государства сообщил, что поручил Свириденко ускорить процессы преобразований в государственных энергетических компаниях, прежде всего в "Энергоатоме".
"Уже сформирован новый наблюдательный совет компании, и должно быть ускорено избрание наблюдательным советом нового руководителя компании – для этого есть все необходимые инструменты и полномочия", – подчеркнул он.
В июле 2023 года НБУ принял решение о выводе с рынка "Сенс Банка" – бывшего "Альфа-Банка" – и обратился к правительству с просьбой о его национализации.
Тогда же Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно значимого "Сенс Банка", согласно которому банк перешел в собственность государства.
В августе 2025 года стало известно, что правительство с целью уменьшения доли государства в банковском секторе готовится к продаже акций двух крупных банков – "Сенс Банка" и "Укргазбанка", принадлежащих государству.
В октябре того же года Кабинет министров начал подготовку к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков "Сенс Банк" и "Укргазбанк".