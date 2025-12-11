В течение следующих месяцев ожидается постепенное снижение инфляции.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, на фоне сохранения проинфляционных рисков, в частности связанных с будущим международным финансированием, такое решение необходимо для поддержания привлекательности гривневых инструментов и устойчивости валютного рынка с целью приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики.

Он отметил, что инфляция снижается несколько быстрее прогноза НБУ, однако инфляционные ожидания остаются повышенными.

"В ноябре как потребительская, так и базовая инфляция замедлились до 9,3% в годовом измерении. Оба показателя были немного ниже траектории прогноза НБУ. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего увеличением предложения продовольственных товаров благодаря поступлению новых урожаев", - рассказал Пышный.

Глава НБУ сообщил, что в течение следующих месяцев ожидается постепенное снижение инфляции. По его словам, эффекты от поступления новых урожаев будут способствовать дальнейшему замедлению роста цен на продовольствие.

"В то же время меры НБУ по поддержанию интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка будут сдерживать фундаментальное ценовое давление. В результате ожидается, что потребительская инфляция и в дальнейшем будет снижаться, однако более умеренным темпом, чем в предыдущие периоды, учитывая исчерпание эффектов базы сравнения", - отметил Пышный.

В октябре Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Как сообщал глава Нацбанка Андрей Пышный, несмотря на снижение инфляции в течение последних месяцев, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились.

Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем составила 0,4%. В годовом измерении - по сравнению с ноябрем прошлого года - потребительская инфляция замедлилась до 9,3% (с 10,9% в октябре), обновив минимум с начала года.

