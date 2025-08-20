Уменьшение доли государства в банковском секторе предусмотрено меморандумом с МВФ.

Правительство уменьшит долю государства в банковском секторе. Для этого готовятся к продаже акции двух крупных банков - "Сенс Банка" и "Укргазбанка", которые сейчас принадлежат государству.

Как сообщили в Министерстве финансов, уменьшение доли государства в банковском секторе предусмотрено в Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ. Сделать это планируется путем подготовки пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале системно важных банков "Сенс Банк" и "Укргазбанк", к продаже.

Согласно закону, первый этап подготовки пакетов акций банка к продаже начинается с момента принятия правительством решения о такой подготовке. Решение принимается на основе заключения Совета по финансовой стабильности (РФС) о влиянии такой продажи на финансовое состояние и стабильность банковской системы.

Видео дня

14 августа Совет по финансовой стабильности обсудил, может ли такая продажа повлиять на стабильность банковской системы. Специалисты пришли к выводу, что угроз для финансового состояния и стабильности банковской системы нет.

Члены Совета поддержали идею постепенного уменьшения присутствия государства в банковском секторе. В то же время они отметили, что продажа должна быть "взвешенной и направленной на повышение стоимости пакетов акций банков".

Сейчас в Украине 7 государственных банков: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Сенс Банк", "Первый инвестиционный банк" и "Мотор-банк".

"Сенс Банк" стал государственным в июле 2023 года, "Укргазбанк" - в 2009 году.

Банки Украины - другие новости

Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 июля заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного "Сенс Банка", согласно которому банк переходит в собственность государства.

Накануне Национальный банк Украины принял решение о выводе с рынка Sense Bank - бывшего "Альфа-Банка" и обратился к правительству относительно его национализации. Это было связано с тем, что владельцами опосредованного существенного участия в банке были гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен и гражданин РФ Андрей Косогов.

Вас также могут заинтересовать новости: