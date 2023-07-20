Правительство должно принять решение о национализации банка.

Национальный банк Украины принял решение о выведении с рынка Sense Bank - бывшего "Альфа-Банк" и обратился к правительству относительно его национализации.

Об этом говорится в материалах регулятора, которые есть в распоряжении УНИАН. Согласно официальной отчетности, доля Sense Bank составляет в банковском секторе 3,2%. Теперь, после возможной национализации, доля государства будет 56%.

Отмечается, что владельцами опосредованного существенного участия в банке являются гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен и гражданин РФ Андрей Косогов.

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"Связь владельцев опосредованного существенного участия в АО "Сенс Банк" М. Фридмана и П. Авена с Россией, которая является страной-агрессором и осуществила полномасштабное военное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года, их поддержка действий и политики, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, наносит значительный репутационный риск и имеет существенное негативное влияние на деятельность банка", - говорится в материалах НБУ.

В Нацбанке отметили, что из-за связи владельцев опосредованного существенного участия в "Сенс Банке"" Фридмана и Авена с режимом страны-агрессора к ним были применены санкции в Европейском Союзе, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, предусматривающие блокировку активов. Также указом президента Украины к Фридману, Авену и Косогову применены персональные санкции, в частности, в форме блокировки активов.

"Учитывая примененные санкции, владельцы прямого и опосредованного участия в АО "Сенс Банк" с общей долей 100% капитала банка лишены права распоряжаться собственными активами и отчуждать их любым способом. Признание Национальным банком их деловой репутации небезупречно и запрет на использование ими права голоса по надлежащим долям в капитале банка является следствием их собственных действий/бездействия", - говорится в сообщении.

Владельцы существенного участия в банке не способны выполнять определенные Законом Украины "О банках и банковской деятельности" обязательства по поддержанию на постоянной основе уровня капитала, достаточного для соблюдения нормативных значений, установленных Национальным банком, и принятия своевременных мер по предотвращению наступления его неплатежеспособности. В условиях действия в Украине военного положения, введенного через полномасштабную военную агрессию в отношении Украины со стороны России, и с учетом текущего финансового положения "Сенс Банка", все вышеперечисленное представляет угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов банка. В таких условиях, согласно требованиям Закона Украины "О банках и банковской деятельности", Национальный банк обязан принять решение о выводе системно важного банка с рынка.

Важным аспектом является то, что банк работает, независимо от того, что была применена процедура, в обычном режиме. Переход будет происходить максимально комфортно, незаметно и безопасно для клиентов. Учитывая системную слабость банка, применена именно такая процедура", - отметил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

Национализация банка

Как сообщал УНИАН, 29 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9107-1, который позволит НБУ национализировать банки подсанкционных собственников, в том числе теоретически это может быть "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк"), принадлежащий Михаилу Фридману.

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