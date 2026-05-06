Смерть на лайнере: насколько распространены инфекционные в круизах

Специалисты рассказали, что происходит на борту, когда обнаруживается инфекция.

Гигиена на круизных судах оказалась под пристальным вниманием после вероятной вспышки хантавируса на борту экспедиционного лайнера MV Hondius. Впрочем, как пишет The Independent, специалисты отмечают, что подобные случаи крайне редки.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере трое человек погибли во время рейса судна компании Oceanwide Expeditions, которое 1 апреля отправилось из Аргентины в Кабо-Верде. На борту находилось 147 пассажиров. По данным Всемирной организации здравоохранения, на судне зафиксировано семь случаев хантавируса – два подтвержденных и пять подозреваемых. Троих пассажиров планируют эвакуировать в Кабо-Верде, после чего судно продолжит движение к Канарским островам, куда должно добраться примерно через три дня.

В компании отметили, что окончательного пункта высадки для остальных пассажиров пока нет, однако рассматриваются варианты прибытия в Лас-Пальмас или на Тенерифе для дальнейшего медицинского обследования.

Видео дня

Несмотря на широкий резонанс, случаи заражения хантавирусом на круизах – исключительная редкость. На данный момент нет подтвержденных данных о других подобных инцидентах на круизных судах. Как отмечается, хантавирус обычно передается через контакт с грызунами или их выделениями – мочой, слюной или фекалиями, особенно когда эти частицы попадают в воздух и могут быть вдыхаемы. По информации ВОЗ, в единичных случаях возможна и передача между людьми.

Вероятные источники заражения

Пока неясно, началось ли заражение непосредственно на борту или во время экскурсий. Маршрут круиза включал посещение отдаленных территорий, в частности Антарктиды, а также нескольких архипелагов – Южной Георгии, Найтингейл, Тристан-да-Кунья, Святой Елены и Вознесения – мест, где возможен контакт с дикой природой, включая грызунов.

Представительница ВОЗ Мария Ван Керхове отметила, что, вероятно, речь идет о комбинированном механизме передачи: часть случаев могла возникнуть из-за контакта с грызунами, а часть – из-за тесного контакта между пассажирами, например, в общих каютах.

В отраслевой организации Expedition Cruise Network подчеркнули, что круизные суда соблюдают строгие стандарты биобезопасности, и выразили поддержку оператору в преодолении ситуации.

В то же время в Cruise Lines International Association заявили, что компании-члены организации обязаны выполнять комплексные правила в сфере здравоохранения и безопасности. По их данным, уровень заболеваемости на круизах в целом ниже, чем в аналогичных условиях на суше.

Несмотря на трагический инцидент, эксперты подчеркивают: риск подобных вспышек на круизных лайнерах остается минимальным.

Несмотря на отсутствие других зафиксированных случаев хантавируса на круизах, гораздо более частым проблемой остаются желудочно-кишечные инфекции, в частности Norovirus.

Норовирус – очень заразный вирус, вызывающий острый гастроэнтерит с симптомами рвоты, диареи, тошноты и болей в животе.

По данным Centers for Disease Control and Prevention (CDC), в 2025 году на круизных судах было зафиксировано 23 случая вспышек норовируса. В то же время эта статистика охватывает только суда, заходящие в порты США, поэтому реальные показатели могут быть выше.

Несмотря на это, учитывая примерно 30 миллионов пассажиров ежегодно в мире, риск заболеть во время круиза остается низким. По оценкам CDC, случаи желудочно-кишечных заболеваний составляют около одного на 5500 пассажиров, что равно примерно 1% от всех подобных инцидентов.

Легко ли заболеть на борту

Учитывая большое количество людей в замкнутом пространстве, заболевания на круизах возможны, однако это не уникальное явление именно для лайнеров.

Негативное восприятие усилилось во время пандемии COVID-19, когда вспышка на борту Diamond Princess привела к двухнедельному карантину судна в Японии. Также свою роль сыграли материалы в СМИ, в частности документальный фильм "Последний круиз".

Впрочем, статистика CDC свидетельствует, что чаще всего вспышки гастроэнтерита происходят не на круизах, а в медицинских учреждениях, а также в ресторанах, школах и детских садах.

По словам эксперта туристического ресурса The Points Guy Ники Келвина, вероятность заболеть из-за проблем с гигиеной на круизе невысока благодаря строгим стандартам чистоты и регулярным проверкам, действующим еще с 1970-х годов.

Он также отметил, что беспокойство по поводу норовируса частично связано с обязанностью круизных компаний сообщать обо всех случаях инфекции. В то же время в школах или домах престарелых, где вирус также распространен, подобная отчетность не является обязательной.

Таким образом, несмотря на резонансные случаи, риск заражения на круизном лайнере остается относительно низким и хорошо контролируемым.

Насколько чисты круизные лайнеры

Круизные компании работают в соответствии со строгими международными стандартами гигиены и безопасности, в частности в соответствии с правилами Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization) и программой санитарного контроля судов Vessel Sanitation Program (VSP), которую координирует Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).

Перед посадкой пассажиры должны заполнять медицинские анкеты, а перед заходом в порт суда обязаны подавать декларации о состоянии здоровья людей на борту. Это позволяет оперативно выявлять потенциальные риски и реагировать на них.

Каждый лайнер проходит несколько инспекций ежегодно – как запланированных, так и внеплановых. Они направлены на проверку соблюдения санитарных, экологических и безопасности норм.

В рамках VSP, чтобы соответствовать стандартам, суда должны набрать не менее 86 баллов из 100. Оценивается состояние кают, кухонь, ресторанов, бассейнов, детских зон и других помещений.

Для поддержания таких показателей экипаж регулярно проводит уборку и дезинфекцию – обрабатываются столы, поручни, дверные ручки, краны и другие поверхности, к которым часто прикасаются. Пассажирам также напоминают о необходимости мытья рук перед посещением буфетов и ресторанов, в общественных зонах доступны санитайзеры.

Медицинское обеспечение на борту

Члены Cruise Lines International Association обязаны обеспечивать постоянное присутствие как минимум одного квалифицированного медицинского работника, который может принимать пациентов в медпункте или оказывать помощь непосредственно в каютах.

Исполнительный директор CLIA Энди Хармер подчеркнул, что главным приоритетом отрасли является здоровье и безопасность пассажиров, экипажа и сообществ, посещающих суда.

По словам представителей индустрии, благодаря строгим протоколам – от тщательной уборки до медицинского скрининга – круизы остаются одним из самых безопасных способов путешествий. Стандарты чистоты на борту часто превышают те, что действуют во многих других средах.

Если на борту фиксируются случаи Norovirus или другого заразного заболевания, пассажиров с симптомами обычно изолируют в каютах, чтобы остановить дальнейшее распространение инфекции.

По словам блогерши Дженни Филдинг (пишущей под псевдонимом Cruise Mummy), во время вспышки правила на судне могут быстро меняться. В частности, в зонах питания исчезают общие предметы, такие как солонки или перечницы – их заменяют индивидуальными пакетиками.

Также пассажирам запрещают самостоятельно наливать напитки в буфетах – это делает экипаж. Поверхности постоянно дезинфицируют: работники буквально очищают все между посетителями.

Если человек заболел, ему придется оставаться в каюте как минимум до полного исчезновения симптомов в течение 24 часов. При этом обслуживание в номере, как правило, предоставляется бесплатно.

Филдинг советует минимизировать контакт с поверхностями: например, не держаться за поручни без необходимости и нажимать кнопки лифта костяшками пальцев. Такие мелкие привычки могут существенно снизить риск заражения.

После пандемии COVID-19 новые круизные суда проектируются с дополнительными гигиеническими решениями. На входах в рестораны устанавливают раковины для мытья рук, а иногда и автоматические системы очистки. Многие компании также отказываются от самообслуживания в буфетах – еду теперь раскладывает персонал.

Вспышка хантавируса на круизном судне: что известно

Напомним, на борту круизного лайнера MV Hondius, находившегося в Атлантическом океане, произошла вспышка хантавируса, в результате которой погибли по меньшей мере три человека. Согласно сообщению ВОЗ, тогда речь шла об одном подтвержденном случае и еще пяти – подозрительных. Один из пассажиров, 69-летний гражданин Великобритании, находился в тяжелом состоянии в реанимации в Йоханнесбурге.

Вас также могут заинтересовать новости: