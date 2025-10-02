До конца осени Минфин планирует объявить конкурс по отбору советника по продаже пакетов акций.

Кабинет министров принял решение о начале подготовки к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков "Сенс Банк" и "Укргазбанк".

Как сообщили в Министерстве финансов, цель продажи - сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечение средств от продажи в государственный бюджет.

Продажа акций будет осуществляться в три этапа:

подготовка пакета акций к продаже;

проведение конкурса;

заключение договора купли-продажи.

В пресс-службе напомнили, что уменьшение доли государства в банковском секторе - одна из восьми приоритетных операционных целей Минфина Программы действий правительства.

Также в августе этого года Совет по финансовой стабильности рассмотрел потенциальные риски продажи пакетов акций этих банков для финансовой системы. По результатам обсуждения было подтверждено, что продажа пакетов акций этих банков не будет иметь негативного влияния на стабильность банковской системы.

До конца осени 2025 года Минфин планирует объявить конкурс по отбору советника по продаже пакетов акций "Сенс Банк" и "Укргазбанк".

Продажа "Сенс Банка" и "Укргазбанка" - главные новости

В августе 2025 года стало известно, что правительство уменьшит долю государства в банковском секторе. Для этого готовятся к продаже акции двух крупных банков - "Сенс Банка" и "Укргазбанка", которые сейчас принадлежат государству.

Уменьшение доли государства в банковском секторе предусмотрено в Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ.

Согласно Программе деятельности Кабинета министров, правительство установило сроки приватизации "Сенс Банка" и "Укргазбанка". Старт процедуры запланирован на 2026 год. Отмечается, что приватизация должна помочь в развитии конкурентного рынка и способствовать повышению эффективности банковской системы Украины.

