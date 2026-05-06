Украина отвергла предложение России о перемирии на 9 мая, - СМИ

Украина не видит оснований соблюдать прекращение огня, предложенное Россией в период с 8 по 9 мая. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника.

"Мы просто не видим смысла (делать это) ради парада", - сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности, поскольку не имел права комментировать этот вопрос публично.

Что этому предшествовало

Отмечается, что такая позиция Украины появилась на фоне заявления президента Владимира Зеленского о нарушении Россией предложенного Киевом режима прекращения огня. По словам президента, Россия не только продолжила активные боевые действия на фронте, но и нанесла дальнобойные удары. В целом, по словам президента, Россия совершила 1820 нарушений режима тишины по состоянию на 10:00 6 мая.

Зеленский заявил, что Россия усиливает защиту Москвы к 9 мая - туда перебрасывают системы ПВО из других регионов. Президент Украины намекнул, что такие перемещения открывают дополнительные возможности для ударов на расстоянии.

В украинском МИД также заявили, что Россия фактически нарушила режим прекращения огня. Там отметили, что Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий.

