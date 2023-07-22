Минфин и Фонд гарантирования заключили договор купли-продажи 100% акций банка.

Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 22 июля, заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного "Сенс Банка", согласно которому банк переходит в собственность государства.

Как сообщили в Национальном банке, указанный шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков финучреждения и позволит избежать угроз для финансовой стабильности в Украине.

В соответствии с требованиями Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", Фонд гарантирования назначил руководителей банка: соответствующие кандидатуры по представлению Министерства финансов были согласованы на должности Национальным банком и они приступают к выполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации. Председателем правления "Сенс банка" назначен Кузьмин Дмитрий Николаевич.

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Смысл Банк и национализация - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 июля Национальный банк принял решение о выводе с рынка бывшего "Альфа-Банка" - "Сенс банка", а также обратился к правительству с предложением о национализации финучреждения.

21 июля 2023 исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц ввела в "Сенс Банк" временную администрацию. В тот же день стало известно, что правительство согласилось национализировать банк, приобретя его за 1 гривню.

Кабинет министров определил Министерство финансов Украины органом управления корпоративными правами по акциям "Сенс Банка", принадлежащим государству.

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