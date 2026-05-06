Как IT влияет на прибыль: новый взгляд на разработку от Senior Delivery Director Trinetix Андрея Шалева

Ежемесячно компании инвестируют ресурсы в IT-решения. Gartner прогнозирует, что мировые расходы на IT вырастут на 10,8% в 2026 году и достигнут $6,15 трлн. Но возникает вопрос: как заранее оценить, какой финансовый эффект принесут эти вложения?

По мнению Андрея Шалева, Senior Delivery Director в Trinetix, международной компании по разработке цифровых продуктов для бизнеса, это возможно, если изначально выстраивать разработку с прицелом на результат. Андрей также является членом Совета Ассоциации экспертов в области информационных технологий AITEX (высшей ступени организации) и IAITP – международной ассоциации IT-специалистов.

"Технологии стоят дорого. Умение заранее посчитать их выгоду – главный способ не потерять деньги и обойти конкурентов, – объясняет эксперт. – При правильном расчете технологии перестают быть статьей расходов и начинают напрямую увеличивать прибыль за счет роста продаж, защиты от штрафов, сливов данных и ошибок из-за человеческого фактора".

В работе он придерживается того же принципа. Развивая проекты для крупного бизнеса, его команда заранее фиксирует с клиентом нужный результат, от роста выручки до изменений в поведении пользователей.

К слову, подобные проблемы встречаются даже в зрелых командах и у опытных игроков рынка. В качестве члена жюри престижной международной премии BrainTech Awards 2025 и судьи IAHD Lifestyle Hackathon 2024 Андрей регулярно сталкивался с ними. Через его экспертную оценку прошли десятки команд со всего мира и более сотни решений в ключевых технологических категориях, от облачных платформ до инновационных цифровых продуктов. По его словам, даже сильные с инженерной точки зрения разработки нередко проигрывают именно из-за отсутствия четко сформулированных целей.

При этом все большее значение приобретают инструменты, которые позволяют оценивать влияние IT-решений и на операционные процессы.

Один из примеров такого подхода – цифровая платформа для защиты бренда и обеспечения безопасности пищевой продукции, в развитии и масштабировании которой Андрей Шалев принимал непосредственное участие. Она была создана, чтобы объединить разрозненные данные и ручные процедуры контроля в единую систему, которая позволяет компаниям видеть ситуацию на каждой отдельной локации. Платформа собирает данные о работе бизнеса – показатели эффективности, отзывы клиентов и операционные метрики – и формирует отчетность в режиме реального времени.

Система также позволяет фиксировать нарушения с помощью фото, хранить доказательные материалы, назначать ответственных и отслеживать выполнение корректирующих действий. Ранее данные были разрозненными, тогда как платформа объединила их в единую систему с возможностью контроля проблем и их устранения. Сегодня платформа используется более чем 600 тысячами пользователей, охватывает свыше 250 клиентских организаций, работает более чем в 110 странах и обрабатывает около миллиона инспекций ежемесячно.

Разработки Андрея Шалева в рамках этого и других проектов получили международное признание. В 2024 году он стал лауреатом Alliance Top Award в номинации "IT Systems Architect" – награда была присуждена за вклад в архитектуру IT-систем и развитие технологических решений. А уже в 2026 году его работа была отмечена международной премией Cases & Faces, где он получил награду за лидерство и управленческий вклад в развитие проектов в сфере разработки.

Профессиональное признание подтверждает жизнеспособность его подхода. Метод Шалева избавляет компании от "цифровизации ради цифровизации", связывая внедрение IT-инструментов напрямую с ростом прибыли.

