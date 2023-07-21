Сервисы для физических лиц работают в обычном режиме.

Сегодня, в соответствии с решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в "Сенс Банке" была введено временную администрацию.

Команда фонда уже работает в банке и осуществляет все мероприятия в пределах полномочий, определенных законодательством, сообщила пресс-служба ведомства. "Учитывая то, что АО "Сенс Банк" входит в перечень системно важных банков, Национальный банк Украины, как сообщалось, направил в Кабинет министров предложение об участии государства в выводе банка с рынка. По факту принятия решения правительством будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас фонд обеспечивает стабильную операционную деятельность банка. Сервисы для физических лиц работают в обычном режиме. В частности, осуществление платежей и получение средств в банкоматах для физических лиц доступны в рамках привычных, установленных регулятором и банком лимитов, без дополнительных ограничений со стороны. Также без ограничений принимаются платежи юридических лиц.

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В фонде также сообщили, что после принятия правительством решения об участии государства в выводе банка с рынка временная администрация продлится не более двух дней. После продажи акций банка Министерству финансов Украины, государство станет владельцем финучреждения.

Выведение банка с рынка

29 мая Верховная Рада приняла закон, который позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

20 июля 2023 года Национальный банк Украины принял решение о выведении с рынка "Сенс Банк"- бывший" Альфа-Банк " и обратился к правительству по поводу его национализации.

Согласно официальной отчетности, доля "Сенс Банк" составляет в банковском секторе 3,2%. После национализации, доля государства будет 56%.

Отмечается, что владельцами опосредованного существенного участия в банке являются гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен и гражданин РФ Андрей Косогов.

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