Вокруг Москвы усилили ПВО: Зеленский дал военным специальное поручение

В Москве больше переживают из-за парада, а не из-за защиты российских регионов.

Россия оголяет отдаленные регионы, массово перемещая средства противовоздушной обороны в Москву. Это открывает дополнительные возможности для применения украинских дальнобойных средств. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.

Вокруг Москвы усиливают системы ПВО

Как заявил президент, он дал сегодня отдельные задания ГУР относительно российской системы ПВО.

"Видим, что в эти недели вокруг Москвы дополнительно увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов", - подчеркнул Зеленский.

Как убежден глава государства, это свидетельствует о том, что "российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию".

"В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших далекобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты", - отметил Зеленский.

Убытки РФ от украинских ударов

Отдельно президент сообщил, что есть и обновленная информация о внутренней российской оценке потерь от украинских дальнобойных санкций.

"Объемы прямых убытков и последствий торможения производственных и экспортных процессов в России растут, и особенно негативный эффект это имеет для состояния бюджетов российских регионов. Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть", - подчеркнул Зеленский.

Украина не снимает с повестки дня возможность договориться о перемирии

Как отметил глава государства, Украина уже неоднократно предлагала России перейти к реальной дипломатии и обеспечить прекращением огня необходимое доверие к дипломатическому процессу и условия для достижения результата.

"Украинские предложения на столе, и я благодарен партнерам Украины за поддержку нашей дипломатии и готовность действовать зеркально. Россия должна предпринимать шаги для завершения своей войны и для достижения реального мира. Мир нужен", - добавил Зеленский.

Угрозы РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно в России пригрозили Украине ракетными "ударами возмездия" в случае срыва парада 9 мая в Москве.

В то же время Украина предложила России согласиться на перемирие уже с ночи на 6 мая, однако РФ продолжает массированно обстреливать украинские города и убивать гражданское население.

В частности, российские захватчики атаковали двумя беспилотниками Сумы, попав в здание детского сада.

