Также Жан-Ноэль Барро рассказал о новых санкциях против России.

На этой неделе Европейский Союз может принять решение, которое гарантирует финансовую стабильность Украины на следующие два года. Об этом сообщил журналистам министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет "Укринформ".

Финансовая поддержка Украины и российские активы

"Уже через несколько дней во время Европейского совета, который соберет глав государств и правительств 27 стран-членов ЕС, может быть принято решение, которое позволит обезопасить Украину от любых финансовых трудностей в течение двух следующих лет и поставить ее в сильную позицию в момент, когда продолжаются дискуссии, которые должны привести к миру", - сказал он.

Барро отметил, что Украина продемонстрировала готовность двигаться вперед и ускоряться на этом пути. Он добавил, что переговоры между Украиной, Европой и США продолжатся сегодня, 15 декабря, в Берлине.

"Сегодня европейцы решили взять свою судьбу в собственные руки, приняв значимые решения в лишении России доступа к ее активам, размещенным в Европе, на столь долгий срок, сколько потребуется - до тех пор, пока Россия Путина не прекратит свою агрессивную войну и не выплатит Украине репарации", - подчеркнул он.

Новые санкции против РФ

Также министр Европы и иностранных дел Франции заявил, что уже сегодня планируется введение новых санкций против российских субъектов, которые способствуют войне.

"Прежде всего против девяти структур, ответственных за обход наших санкций - так называемого теневого флота, в частности судоходных компаний, которые работают или связаны с двумя нефтяными компаниями - Лукойл и Роснефть", - уточнил Барро.

Кроме того, Барро поделился, что будут введены санкции против 12 "агентов российской дестабилизации в Европе". Он отметил, что эти лица ответственны за цифровые вмешательства в дела других стран.

"В частности, хочу назвать санкции, которые сегодня будут приняты в отношении Ксавье Моро - франко-российского гражданина, проживающего в России и являющегося одним из рупоров кремлевской пропаганды в Европе. Также санкции коснутся Джона Марка Дуггана, ответственного за цифровые вмешательства в Европе, и, в частности, одного из организаторов кампании, разоблаченной французской службой Viginium", - сказал Барро.

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы - что известно

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в Евросоюзе приняли решение о бессрочной заморозке российских активов, открыв путь для репарационного кредита для Украины. Она отметила, что это мощный сигнал для Украины.

Принятое решение устраняет необходимость каждые шесть месяцев голосовать за продление блокирования активов РФ, требовавшее единодушного одобрения всех стран членов Евросоюза. Таким образом европейцы устранили риск того, что власти Венгрии или Словакии сорвут этот процесс, проголосовав "против" и заставив Евросоюз вернуть средства Москве.

