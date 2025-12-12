В ЕС стремятся расширить полномочия национальных органов по осмотру судов, которые подозревают в содействии военным усилиям РФ.

Европейский Союз готовится нанести новый удар по "теневому флоту" Москвы и сократить её военные доходы, жёстче применяя действующее морское право, сообщает EurActiv.

Сегодня государства-члены ЕС работают над совместным толкованием Конвенции ООН по морскому праву, которое предоставило бы национальным органам больше полномочий для осмотра судов, подозреваемых в угрозе подводным трубопроводам и кабелям.

В течение последнего года ряд диверсий на морском дне с участием судов, связанных с "теневым флотом", подчеркнул трудности Европы в привлечении подозреваемых к ответственности.

Главной проблемой было проникновение на борт судов, а также проведение обысков и задержание экипажей. Проблема заключается в том, что суда "теневого флота" используют фальсифицированные данные и могут менять флаги. Такие практики затрудняют установление национальной принадлежности судна.

Сегодня в Европе фактически заявляют о своем праве подниматься на борт судов в открытом море, когда они движутся без флага или под фальшивым флагом. Под удар попадут и те суда, которые неправомерно плавают под определенным флагом.

Ввести новые правила европейцы могут уже совсем скоро. Некоторые государства, такие как Дания, уже усилили свою политику контроля в отношении "теневого флота" Кремля.

Как Украина противодействует "теневому флоту"

Недавно правоохранители задержали в Одессе судно, которое входило в российский теневой флот и незаконно перевозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма. Владелец судна находился под санкциями Совета национальной безопасности, а для обхода ограничений он регулярно менял название судна и формальных бенефициаров.

Напомним также, что 10 декабря морские дроны СБУ типа Sea Baby поразили в акватории Черного моря танкер российского теневого флота Dashan.

