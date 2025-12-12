ЕС хочет, чтобы Венгрия и Словакия не смогли помешать использованию денег на поддержку Украины.

В Евросоюзе приняли решение о бессрочной заморозке российских активов, открыв путь для репарационного кредита для нашей страны. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"‎Я приветствую решение Совета по нашему предложению продолжить заморозку российских суверенных активов. Мы посылаем России четкий сигнал: пока продолжается эта жестокая агрессивная война, расходы для России будут расти"‎, – сообщила президент Европейской комиссии.

Она отметила также, что это мощный сигнал для Украины.

"Мы хотим сделать так, чтобы наш храбрый сосед стал еще сильнее – и на поле боя, и за переговорным столом", – добавила Урсула фон дер Ляен.

Принятое решение устраняет необходимость каждые шесть месяцев голосовать за продление блокирования активов РФ, требовавшее единодушного одобрения всех стран членов Евросоюза.

Таким образом европейцы устранили риск того, что власти Венгрии или Словакии сорвут этот процесс, проголосовав "против" и заставив Евросоюз вернуть средства Кремлю.

Президент Совета ЕС Антониу Кошта в свою очередь добавил, что ЕС будет работать над финансированием Украины в 2026-2027 годах.

"На октябрьском заседании лидеры ЕС обязались заморозить российские активы до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не возместит нанесенный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство. Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы", - написал он.

Окончательное решение о предоставлении репарационного кредита Украине лидеры ЕС должны принять на саммите 18 декабря.

Замороженные активы – последние новости

Ранее стало известно, что в Банке России подают иск в Арбитражный суд Москвы на бельгийский депозитарий Euroclear.

"Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы в депозитарий Euroclear о взыскании причиненного Банку России убытков", - говорится в официальном заявлении.

В то же время, исполнительный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что российские активы следует использовать для мирных переговоров, а не как репарационный кредит для нашей страны.

