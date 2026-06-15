250 тысяч гривень в месяц: названы самые богатые пенсионеры Украины

Средняя пенсия в Украине составляет 7 236 гривень.

Судья Верховного суда Украины Виктор Школяров получает пенсионные выплаты от государства в среднем 249 900 гривень в месяц. В прошлом году судья с почти 3 млн грн годовой пенсии ушел в отставку, сообщает Опендатабот.

Второе место среди самых обеспеченных пенсионеров-судей занимает судья Верховного суда Украины Татьяна Жайворонок с пенсией 237,6 тыс. грн в месяц или 2,85 млн грн в год. Она также в прошлом году ушла в отставку по собственному желанию.

Замыкает тройку лидеров Степан Домусчи с показателем более 226 тыс. грн ежемесячно или 2,72 млн грн в год. Этот судья Пятого апелляционного административного суда ушел в отставку в прошлом году после 21 года службы.

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При этом обычная пенсия для депутатов практически совпадает с выплатами для судей. Медианная пенсия среди депутатов составляет 229,6 тыс. грн в год, а среди судей – 227,1 тыс. грн.

Рекордсменом по размеру пенсии среди депутатов с более чем 192 тыс. грн в месяц, или 2,3 млн грн в год, стал Василий Нимченко. В прошлом он работал судьей Конституционного суда Украины.

На втором месте идет депутат и адвокат Михаил Новиков. Его месячная пенсия составила почти 122 тыс. грн, или 1,46 млн грн в год. Он также работал судьей в прошлом. Новиков имеет звание заслуженного юриста Украины.

Третье место занимает многолетний народный депутат от фракции "Батькивщина" и генерал-лейтенант Андрей Кожемякин. Он получает более 81 тыс. грн пенсии в месяц, или 973 тыс. грн в год.

Пенсии в Украине – главные новости

Правительство готовит пенсионную реформу для украинцев. Согласно ей, существующая модель будет заменена тремя уровнями выплат и добровольными накоплениями с автоматическим подключением. Также реформа должна сократить разрыв между минимальными и максимальными пенсиями.

Министр соцполитики Денис Улютин уверяет, что по новой системе пенсия учителя со стажем 40 лет должна вырасти в полтора-два раза.

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