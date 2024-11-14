Отмечается, что высокие пенсии получают судьи, прокуроры, военные, "чернобыльцы".

Около 5 тысяч украинцев получают пенсии более 50 тысяч гривен. Самая большая выплата, которую получает украинский пенсионер, составляет 390,1 тысячи гривен в месяц.

В Украине размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных, а это на данный момент 23,6 тысяч гривен.

Издание "Обозреватель" пишет, что десятки украинских пенсионеров через суд добились от Пенсионного фонда перерасчета, в том числе, и задним числом, из-за чего ПФУ пришлось доплатить миллионы.

Видео дня

"По оперативным данным на 01.11.2024 численность пенсионеров, пенсия которым назначена в размере, превышающем 23 610,00 грн, составляет 24,6 тыс. человек, в том числе более 50 000 грн – 4,9 тыс. человек. Речь идет о судьях, прокурорах, военных, чернобыльцах и других "специальных" пенсиях. Ежемесячно на их выплаты тратят 9,9 млрд грн", - сообщили в Минсоцполитике.

Отмечается, что самая большая пенсия в Украине составляет 390 184 гривны.

Пенсии в Украине - последние новости

В правительстве хотят ввести накопительное пенсионное обеспечение. Соответствующий проект закона (№9212) из Верховной Рады вернули на доработку, а затем правительство внесло в него рекомендованные правки.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко отметила, что в Украине около 10 миллионов пенсионеров, и хотя средняя пенсия всего около 5 тысяч гривен, но расходы на нее остаются одними из самых больших.

Вас также могут заинтересовать новости: