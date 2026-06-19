Для близких погибших военнослужащих подняли размер выплат по утере кормильца.

Защитники украинского государства и их родные имеют право на несколько льгот и скидок. А в случае гибели воина его близкие могут получать повышенные пенсионные выплаты. Не все украинцы знают, что пенсия родителям погибшего военнослужащего может быть установлена досрочно, даже если лицу не исполнилось 60 лет.

Ранее мы перечисляли все установленные правительством льготы для военнослужащих и их близких. В их число входят, например, скидки на коммуналку и бесплатное лечение в больницах.

Какая будет пенсия родителям погибшего военнослужащего в Украине в 2026 году

Близкие украинских защитников могут досрочно выйти на пенсию по возрасту, говорят в ПФУ. Такая льгота полагается отцу, матери, а также второму из супругов умершего. При этом важно отметить, что размер пенсии родителям погибших военнослужащих и жене по возрасту не зависит от зарплаты воина, а рассчитывается по стандартной формуле.

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Возрастная пенсия жене погибшего военнослужащего, а также его родителям назначается при достижении ими 50 лет и наличии хотя бы 20 лет страхового стажа, или в 55 лет не зависимо от количества проработанных лет. Вдовцы украинских защитниц тоже имеют право на досрочные выплаты, но только с 55 лет и при наличии 25 лет стажа.

Второй вид выплат для родственников защитника - пенсия по утрате кормильца военнослужащего. Как говорится на сайте Министерства по делам ветеранов, право на неё имеют семьи военных, которые погибли непосредственно во время защиты Родины, в течение 3 месяцев после увольнения из ВСУ либо не зависимо от срока, если причиной смерти стало полученное на службе заболевание или травма. Пропавшие без вести воины приравниваются к погибшим, поэтому их родные имеют такие же льготы.

Данный вид выплат получат:

родители и жена или муж, если они достигли 60-летнего возраста или имеют инвалидность;

бабушки и дедушки, если их больше некому содержать по закону;

неработающий близкий, который присматривает за детьми погибшего до 8 лет;

дети умершего до 18 лет или до 23, если являются студентами, а также совершеннолетние, если получили инвалидность в детстве.

В отличие от пенсии по возрасту, выплата по утере кормильца привязана к денежному обеспечению воина. Если право на пенсию имеет один родственник, то сумма составит 70% от зарплаты защитника. Если средства выплачивают двум и более близким, то каждый получит по 50%.

При этом есть гарантированный правительством минимум. Пенсионный фонд Украины поднял выплаты с 1 марта 2026 года. Теперь пенсия родителям за погибшего сына на войне, а также детям и женам военных не может быть ниже 12810 гривень в месяц на одного человека. Если такую ​​пенсию получают двое и более родных, то каждому выплатят не менее 10020 гривень в месяц. Минимальные суммы подняли более чем в полтора раза - ранее они составляли 7800 и 6100 гривень соответственно.

На практике пенсия по потере кормильца военнослужащего чаще оказывается выше по сумме, чем "возрастная". Поэтому близким украинских воинов обычно выгоднее оформлять именно этот вид выплат, если есть возможность выбирать. Напомним, что украинец одновременно имеет право получать только один вид пенсии, за редкими исключениями.

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