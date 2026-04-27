Участникам боевых действий в Украине предоставляется ряд льгот и мер финансовой поддержки.

В 2026 году система поддержки военнослужащих по-прежнему включает в себя множество аспектов и распространяется как на самих военных, так и на их семьи. Государственные льготы объединяют финансовые, жилищные, медицинские и другие социальные меры, призванные компенсировать тяготы военной службы.

Разберемся, какие полагаются льготы мобилизованным в Украине, отличаются ли они от военнослужащих по контракту и как оформить их получение.

Льготы для военнослужащих и их семей – финансовая поддержка

Во-первых, военнослужащим выплачивается денежное обеспечение, куда входит базовый оклад, а также надбавки за звание, выслугу лет и особые условия службы. Помимо этого, они получают специальные выплаты за выполнение некоторых задач, в том числе за участие в боевых действиях или службу в особых обстоятельствах.

По-прежнему существует возможность получить единовременную или регулярную материальную помощь, которая обычно равна месячному денежному довольствию, чтобы покрыть социальные и бытовые нужды. Также, если военнослужащий получает ранение, инвалидность или погибает, государство выделяет отдельные компенсации ему или членам его семьи.

Льготы военнослужащим на коммунальные услуги

Военным может предоставляться служебное жилье либо компенсация расходов на его аренду. Размер компенсации зависит от населенного пункта: ориентировочно до 4 560 грн в Киеве, до 3 420 грн в областных центрах и до 2 280 грн в других городах и населенных пунктах. Причем для семей сумма, как правило, увеличивается примерно в 1,5 раза.

Также военнослужащим полагаются льготы на коммуналку: в зависимости от статуса может применяться скидка до 75%, а для лиц с инвалидностью вследствие войны – все 100% от суммы. При этом скидка считается не на всю площадь квартиры или дома, а только на "нормативные" квадратные метры, которые государство признает социально необходимыми.

Льготы для семей военнослужащих – медицинское обеспечение

Военнослужащие и их семьи могут бесплатно лечиться в государственных и военных медицинских учреждениях. Это включает лечение в поликлиниках и больницах, профилактику, а также отдых и лечение в санаториях.

Особое внимание уделяется реабилитации военнослужащих, которые получили ранения или заболели из-за службы: в нее входит восстановительное лечение, физиотерапия и специальные программы медицинского наблюдения.

Льготы для детей военнослужащих

Дети военнослужащих имеют несколько образовательных льгот. В частности, им положены социальные стипендии, а также они могут проживать в общежитиях на льготных условиях.

Кроме того, для детей участников боевых действий могут быть предусмотрены расширенные возможности при поступлении в учебные заведения, такие как особые квоты на конкурсах и более простые правила приема.

Льготы семьям военнослужащих по контракту

Семьи военнослужащих получают право на льготный или бесплатный проезд к месту службы, лечения или отдыха. Также им часто положен бесплатный проезд в городском общественном транспорте и компенсации при переезде, связанном со службой.

В случае гибели военнослужащего его семья получает государственную поддержку: оформление социальных выплат, помощь с документами и юридическим сопровождением, а также дополнительные меры социальной защиты.

Льготы для жен военнослужащих

Супругам участников боевых действий предусмотрены меры поддержки при переезде семьи, включая содействие в трудоустройстве. Более того, при рождении или усыновлении ребенка семье предоставляются государственные пособия, различные единовременные и регулярные выплаты.

В итоге, зная, какая выплата положена военнослужащему при рождении ребенка, семья может точнее спланировать семейный бюджет на период беременности, родов и первых месяцев жизни ребенка с учетом всех доступных выплат и компенсаций.

