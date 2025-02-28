Правительство хочет отойти от солидарной системы, которая плохо работает в современных экономических условиях.

Переход Украины с солидарной к накопительной пенсионной системе может начаться уже в следующем году. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По ее словами, Министерство социальной политики уже направило в Кабмин проект закона о накопительной пенсионной системе. Когда правительство его одобрит, документ будет передан на рассмотрение уже Верховной Радой.

Чиновница отметила, что этот законопроект был составлен с учетом глубокого анализа предыдущие подобных инициатив, в том числе учел их недостатки. При этом проводились консультации с профсоюзами, работодателями и международными экспертами.

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"Мы учли, я думаю, абсолютно все существенные замечания, из-за которых предыдущие законодательные инициативы тормозили", - подчеркнула она.

Марчак не ручается, что Верховная Рада быстро одобрит законопроект, но в министерстве убеждены, что нужное количество голосов там все же наберется. По ее словам, в Минсоцполитики надеются на принятие закона уже в этом году, чтобы в 2026-м его положения уже вступили в силу.

Реформа пенсионной системы Украины

Как писал УНИАН, главной целью пенсионной реформы чиновники называют повышение справедливости в действующей солидарной пенсионной системе. Для этого предлагается ввести такие понятия, как базовая и страховая пенсии, а также – пенсионные баллы.

Размер пенсии будет рассчитываться на основе этих баллов, исходя из соотношения между суммой страховых взносов, уплаченных за один месяц страхового стажа конкретного работника, и суммы страховых взносов со средней заработной платы в Украине за тот же месяц. Соответственно, если зарплата работника была больше средней по стране, баллов будет начислено больше.

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