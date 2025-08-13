Планируется ввести базовую государственную выплату для всех, кто достиг 65 лет, независимо от трудового стажа.

Министерство социальной политики готовит пенсионную реформу, в рамках которой планируется создать бездефицитную систему пенсионных выплат, распределяя лишь тот объем средств, который реально собран через единый социальный взнос (ЕСВ) в конкретном году.

Об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин в интервью "Укринформ".

Он отметил, что пенсионная реформа является вызовом не только для Минсоцполитики, а для всего государства. По его словам, отсутствие устойчивой модели пенсионного обеспечения порождает недоверие людей, не поощряет их платить взносы, откуда возникают дефицитность пенсионной системы, низкие пенсии, большое количество спецпенсий, отсутствие накопительной части.

Видео дня

"Главное: мы хотим распределять только тот объем средств, который реально собран через ЕСВ в конкретном году. Это позволит создать бездефицитную систему", - рассказал Улютин.

Также, по его словам, в министерстве предусматривают введение базовой государственной выплаты всем, кто достиг 65 лет, независимо от трудового стажа, чтобы человек не остался без поддержки. Кроме этого, планируется сделать солидарную систему "действительно солидарной": сколько человек внес - столько получил.

Министр подчеркнул, что важным компонентом должно стать введение накопительной пенсионной системы, без которой невозможно будет обеспечить достойную пенсию в долгосрочной перспективе.

"Дискуссия вокруг накопительной системы всегда упирается в одно - как и куда инвестировать средства, чтобы их сохранить и приумножить. Если мы просто возьмем взносы, изымем их из публичных финансов, а затем через государственные ценные бумаги вернем обратно, мы не создадим добавленной стоимости. Это фактически повторение логики солидарной системы, только с отсроченным дисбалансом", - отметил он.

По словам Улютина, главной задачей сейчас является определение надежных инструментов инвестирования, и в министерстве активно консультируются с международными партнерами по разработке совместных механизмов для защиты пенсионных сбережений.

"Накопительная система должна стимулировать молодых людей и работодателей инвестировать в свое будущее - через понятные надежные инструменты. Это не должно быть обязательным отчислением, как в солидарной системе, а дополнительной опцией, которую человек выбирает сознательно", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что сейчас речь не идет о повышении пенсионного возраста.

"В рамках того, что мы планируем, вход в солидарную систему будет возможен только после достижения необходимого стажа. Лицо не сможет зайти в солидарную систему, если по специальным законам имеет право выхода на пенсию раньше. Для этого будет отдельный закон, где специальные пенсии переведут в профессиональные, которые будут финансироваться из дополнительных источников", - рассказал Улютин.

Пенсионная реформа в Украине - последние новости

В Украине готовятся изменения в начислении пенсий из-за существующих искажений в пенсионной системе, сообщала бывший министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, одним из искажений является ситуация, когда люди выходят на пенсию в разные годы с одинаковым объемом прав и получают разные суммы выплат.

Украинские власти намерены изменить пенсионную систему в стране: предполагается, что единственным механизмом повышения выплат станет индексация. Согласно Меморандуму с МВФ, правительство Украины планирует ограничить размер дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров.

Вас также могут заинтересовать новости: