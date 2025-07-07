В Минсоце подготовили законопроект, который предусматривает единый формат индексации пенсий.

В Украине готовятся изменения в начислении пенсий из-за существующих искажений в пенсионной системе. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в подкасте Центра экономической стратегии.

По ее словам, одним из искажений является ситуация, когда люди выходят на пенсию в разные годы с одинаковым объемом прав и получают разные суммы выплат. Сейчас над исправлением ситуации работают.

"Мы уже проработали полностью механизм, который позволит избегать этого искажения. Увидели, где были баги, и решили эту проблему. Но задача, чтобы этот законопроект был успешным в Верховной Раде", - сказала министр.

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Жолнович также отметила, что текущий уровень пенсионного обеспечения недостаточен для большинства пенсионеров. И дело не только в финансовом ресурсе, который необходимо сделать постоянным.

"Даже если мы найдем его в этом году, должны понимать, что такой же или больший финансовый ресурс будет в следующем году, и дальше. Для того мы делали большое количество расчетов, привлекли международные финансовые институты - Всемирный банк, МОТ, МВФ - чтобы быть уверенными, что мы гарантируем тот размер выплат, который сейчас предложим для пенсионеров", - добавила она.

По ее словам, искажения есть и в объеме специальных прав по начислению пенсий. Как рассказала Жолнович, есть три типа льгот, которые могут применяться для разных категорий людей: это уменьшение возраста выхода на пенсию, уменьшение количества лет страхового стажа, который надо отработать для получения пенсии, и процент замещения заработка.

"Если в общем до 40% замещения заработка покрывается государством для солидарной пенсии, то у спецпенсионеров такое покрытие сегодня минимум 70%, а в отдельных случаях по решению судов - 90%. И все спецпенсионеры пользуются всеми тремя привилегиями: меньший страховой стаж, меньший возраст достижения и более высокий процент. Поэтому мы так же подходим к реформе пенсий", - сказала министр.

Она обратила внимание, что индексация пенсий на уровень инфляции действует для всех пенсионеров. Однако спецпенсионеры имеют еще одно одно преимущество, которое она назвала бессмысленным.

"Когда человек, который уже 10-15 лет на пенсии, имеет право обратиться, чтобы ему полностью пересчитали пенсию и обсчитали ее от заработка человека, который сегодня работает на подобной должности. Это немножко нонсенс, потому что все равно объем задач на каждой должности меняется. Риски меняются", - сказала Жолнович.

Она привела примеры. В частности, работа работников ГСЧС 20 лет назад и теперь - это разные вызовы:

"Берем кадровых военных. 20 лет назад - это максимум марширование по плацу. И сегодня - это когда люди из окопов не вылезают. Это невозможно совмещать. Невозможно претендовать на заработок сегодняшнего солдата, который есть в окопе. Я считаю, что мы это должны исправлять".

Она добавила, что министерство также подготовило законопроект, который предусматривает единый формат индексации. Речь идет о том, что рассчитанные пенсии будут индексироваться с уровнем инфляции по единым стандартам и правилам.

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Сочетание трех уровней пенсионного обеспечения может позволить в будущем получать пенсию в размере 80% от среднего заработка за жизнь, рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, солидарная пенсионная система должна покрывать 40% жизненного заработка человек, накопительная пенсионная система может добавить минимум 20%, а также 20% могут покрыть добровольные пенсионные накопления.

Также ранее УНИАН писал, как рассчитать размер пенсионных выплат со стажем в 30 лет.

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