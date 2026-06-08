Новая пенсионная реформа: правительство готовит масштабные изменения для украинцев

Разрыв между минимальными и максимальными пенсиями планируется сократить.

Будущая пенсионная реформа введет гарантированный минимальный уровень пенсионных выплат и сократит разрыв между минимальными и максимальными пенсиями. Об этом сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Кабмин представил концепцию реформы Верховной Раде 8 июня, а внести ее на рассмотрение парламента планируют не позднее осени.

"Пенсия будет состоять из базовой части, которую будет финансировать государство, и страховой части, которая будет зависеть от стажа и уплаченных взносов. Также правительство предлагает постепенно переводить специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ и развивать добровольные пенсионные накопления", – уточнила Василевская-Смаглюк.

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Ключевым моментом реформы должно стать перераспределение средств внутри пенсионной системы, что позволит избежать быстрого обесценивания выплат после выхода на пенсию.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сформулировала 5 главных вопросов, которые должны быть решены с помощью реформы:

коэффициент замещения – выход на 40–60% замещения зарплаты и наличие плана достижения этой цели;

урегулировать пенсии мобилизованных военных;

уравнять пенсионный возраст для всех украинцев;

перейти на накопление хотя бы по профессиональным пенсиям, что является требованием директивы ЕС;

для тех, кому повышают зарплату – вводить накопительный компонент пенсий.

Пенсионная реформа в Украине – последние новости

Ранее министр соцполитики Денис Улютин подробно объяснял механизм будущей пенсионной реформы. В частности, нынешняя модель будет заменена тремя уровнями выплат и добровольными накоплениями с автоматическим подключением.

По расчетам Улютина, при новой системе пенсия учителя со стажем 40 лет должна вырасти в полтора-два раза.

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